筲箕灣傲華擬現樓形式發售　供預約人士參觀

再有市區新盤部署銷售現樓，協成行發展旗下筲箕灣傲華已正式落成，發展商計劃短期內以現樓形式發售。

該公司副董事總經理方添輝表示，項目已舉行亮燈儀式，計劃在短期內啟動銷售，並開放現樓單位供預約人士參觀。

隨着美國處於減息周期對香港經濟及樓市有幫助，加上按揭貸款成數放寬、優化投資移民、內地貨幣與財政政策的調整，各項利好因素有助更多資金流入香港房地產市場。該盤對收租投資者具一定吸引力，區內商業區匯聚不少新來港的高才和優才，集團積極計劃針對目標客群需要的全新置業優惠，以配合銷售部署。

公司物業銷售主管張詩敏表示，港島物業具保值能力，傲華步行至港鐵站只需一分鐘，附近食肆林立，住客亦可沿避風塘散步慢跑。

該現樓項目位於筲箕灣東大街，樓高23層，提供156個單位，實用面積190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及特色單位。

資料顯示，項目於2023年6月公布首張價單共50個單位，折實平均呎價約23,042元，開放式戶入場費由478.8萬元起。其後暫停銷售，現部署以現樓形式推出。