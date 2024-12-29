陳永傑：減息及經濟改善利好樓市　明年樓價看升10%

2024年來到尾聲，中原城市領先指數CCL全年下跌約6.83%。今年樓市經歷高低起伏，近月住宅市場反覆中趨穩，利好因素增加。展望2025年樓市，筆者認為必定比今年好，因為最近樓市基本因素都向好，預計抑壓多時的購買力將重臨市場，明年樓市可更加樂觀，料樓價將止跌回升10%。

儘管前景看好，但明年樓市仍面對挑戰和不確定性，包括特朗普再次當選美國總統，對華政策可能改變，從而令中美關係、經濟表現等出現變局，減息步伐亦有機會出現變數，加上新盤庫存量高企、賣地成績未如理想等，都對樓市復甦造成一定的阻力和挑選。

然而，筆者認為，明年樓市依然充滿機遇，不宜睇淡。來年樓市將受減息、政策加力及經濟改善三大因素利好。首先，特朗普新上場，預計短期內不會左右聯儲局利率決策，減息周期料會持續，供樓負擔減輕，加上H按息率與租金回報率愈來愈接近，供平過租情況將愈趨普遍，將促使更多的資金流向樓市。另外，政府的積極及加力政策對樓市起到了重要的支持作用。港府和中央政府頻頻推出措施以刺激經濟和樓市，包括全面撤辣、取消壓力測試、放寬按揭及投資移民限制等，還加大力度吸引外地人才，加上中央恢復來港「一簽多行」，勢進一步帶動本港經濟，同時為樓市注入新資金及新動力。

2025年香港樓市在多項利好因素的支持下，可以抱持樂觀預期。預測明年樓市將穩步回升，料樓價止跌回升10%，當中豪宅市場尤為看好，料樓價升幅可達15%，中小型單位預計升10%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑