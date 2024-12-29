十大屋苑周末僅錄5成交　已連跌三周

年尾為樓市傳統淡季，今年最後一個周末二手交投緩慢，中原指出，十大屋苑於周六、日(28、29日)僅錄5宗成交，按周再少1宗或約16.7%，連跌三周，並創27個星期即約半年新低。期內多達7個屋苑成交「捧蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城以及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假期是市民外出旅遊高峰期，睇樓活動明顯大減，難免窒礙二手成交步伐，相信要待長假期過後，樓市交投氣氛才會好轉。

過去兩日成交集中於鰂魚涌太古城，期內該盤錄得3宗買賣最多，中原趙鴻運表示，項目海天閣中層D室，實用面積約759方呎，三房套房間隔，向東南享內園景，上月以1,270萬元放盤，剛減至1,238萬元易手，呎價約16,311元。原業主於1986年以80.5萬元一手買入單位，持貨長達38年，現沽貨帳面大幅獲利1,157.5萬元，升值約14倍。

至於九龍區只有荔枝角美孚新邨錄得承接，該行馮健平表示，屋苑4期百老匯街103號中層C室，實用面積約666方呎，三房改兩房間隔，降價42萬元，以608萬元易手，呎價約9,129元。原業主於2014年4月以580萬元購入單位，持貨10年帳面僅賺約28萬元。

新界區方面，則只有天水圍嘉湖山莊錄一宗買賣，中原伍耀祖表示，該盤麗湖居9座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，以409萬元成交，呎價僅約7,477元。