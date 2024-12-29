投資者購太古城三房　原業主揸2年僅升值半成

政府全面放寬按揭後，投資者入市個案較以往增加，鰂魚涌太古城三房單位，獲長線投資客以約1,060萬元承接，單位兩年多僅升值約5.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城天星閣高層G室，實用面積約707方呎，三房設計，叫價約1,100萬元，議價後獲長線投資客以約1,060萬元承接，呎價約14,993元。原業主於2022年10月以約1,008萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約52萬元，物業升值約5.2%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街103號中層C室，實用面積約666方呎，三房改兩房間隔，降價42萬元，以608萬元易手，呎價約9,129元。

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新界區

●世紀21奇豐胡佩碧指出，馬鞍山迎濤灣A座中層A室，實用面積729平方呎，3房2廳間隔，座向北面享海景，放盤2個月，原叫價850萬元，減95萬元，最後以755萬元成交，減幅11.2%，實用面積呎價10,357元。據了解，原業主於2009年12月以448萬元購入上址，持貨15年至今沽售，賬面獲利307萬元，單位期內升值69%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山中心4座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，約兩個月累減105萬元或約18.1%，以475萬元成交，呎價約12,667元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑E座中層8室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤半年減價20.1萬元，以439.9萬元未補價第二市場價成交，呎價約10,626元。單位2016年12月購入價415萬元，約8年升值約24.9萬元或約6%。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣5期31座極高層單位，實用面積約589方呎，兩房間隔，望吸水門海景，去年1月以700萬元放盤，其後隨市況調低至580萬元，最終以565萬元成交，呎價約9,593元。

●祥益古文彬指出，屯門居屋兆康苑S座高層1室，實用面積約447方呎，兩房間隔，減價21萬元，獲買家以一筆過付款形式購入，已補價自由市場成交價339萬元，呎價約7,584元。

●中原王勤學表示，元朗蝶翠峰7座高層G室，實用面積約570方呎，三房間隔，叫價500萬元，減價30萬元，以470萬元沽出，呎價約8,246元。

●利嘉閣楊凱俊稱，將軍澳君傲灣3座中層G室，實用面積約453方呎，兩房間隔望海景，原叫價680萬元，議價後以648萬元成交，呎價約14,305元。屋苑現時有約50個放盤，入場費約620萬元起。

●美聯梁傑表示，將軍澳維景灣畔6座高層H室，實用面積約660方呎，套三房間隔，以960萬元放盤，減至945萬元獲承接，呎價約14,318元。

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