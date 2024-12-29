發展商年尾放慢推盤　一手市周末成交縮6成

臨近年尾，發展商推盤步伐明顯放緩，新盤市場於周六、日(28、29日)錄約33宗一手買賣，按周縮減約六成，為約3個月最少買賣的周末。期內新界西北項目續有好表現，元朗洪水橋樓盤兩日售出6伙，屯門掃管笏項目亦錄4宗成交。

啟德發展區亦有多個項目錄得成交，位於啟德站上方的新盤再招標售出兩房，單日套現逾1.5億元。至於跑道區新盤價格再有突破，有項目三房售價及呎價均創出標準戶型新高。

連同滙都I，整個滙都系列本月累售83伙，套現約3.6億元。全盤累計總銷售單位達589伙，套現逾28.5億元。

●路勁地產及深圳控股（00604）合作的屯門掃管笏凱和山，於周末兩日(28、29日)再沽4伙，包括今日售出的3座15樓C室，實用面積478方呎，售價逾506.3萬元，呎價約10,593元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，隨着香港銀行跟隨三次減息，市民供樓負擔減輕及重啟換樓鏈需求，項目獲得不少買家垂青，兩房及三房一套大單位備受追捧。

其中售價及呎價較高單位為第3座(Peak Tower)45樓A室，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993方呎，成交金額為8,097.7萬元，呎價約40,631元。另一伙為第3座(Peak Tower)36樓B室，實用襎1,985方呎，以逾7,196.6萬元售出，呎價約36,255元。

項目第3座（Peak Tower)已錄52宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,200萬元。項目推售短短三個月套現金額火速衝破110億元，為年度單一期數最高銷售額紅盤。

●會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，周日(29日)沽出第3座9樓B室，套三房間隔，售價為1,241.6萬元，呎價約19,802元。同系將軍澳日出康城PARK SEASONS今日亦售出兩伙，分別為2B座22及30樓的C室，均為實用面積451方呎兩房開放式廚房戶型，售價659.8萬及670.1萬元，呎價約14,630及14,858元。