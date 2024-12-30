東方日報B1：恒指明年望闖25000關

港股今年有望否極泰來，結束連續4年跌勢，聯同美股、台股、日股等以升市慶祝。展望2025年的環球股市，究竟美國候任總統特朗普祭出的政策孰鴿孰鷹，將極其左右金融市場走向。所謂「有智慧不如趁勢」，想在這個風雲變幻的股市中尋求投資機會、駕馭市場洪流，本報請來投資名家──人稱「沈大師」的沈振盈、黃國英資產管理創始人黃國英(英Sir)，以及凱基投顧董事長朱晏民，為2025年股市把脈！

沈大師預期，綜觀明年中美兩國出台政策有好有壞，好的是中國應透過內循環刺激內需，壞的是美國出招制裁中國。雖然中美兩國鹿死誰手仍屬未知之數，惟他覺得中國勝算較高，加上隨着內地政策出台和資金流改善，上述因素可帶動港股上揚。他更形容「港股根本係平、靚、正同估值超低」，雖然港股升勢間中或受中美角力影響，惟歸根究柢形勢大好，明年恒指30,000點可期，且維持見40,000點的終極目標！

全城關注美國候任總統特朗普上台在即，會否落重藥對付中國，以及向內地貨品加徵60%關稅，導致中國經濟元氣大傷。大師估計，美國有機會以裁制和關稅手段與中國角力，惟「向中國加徵60%關稅的機率細過50%」，因加關稅的副作用如同「七傷拳般損人不利己」。

他又反駁外界經常質疑中國經濟下行的觀點，指「點解美國經濟升3%，中國升4.8%或4.9%就叫表現差？係咪矯枉過正同立場偏見？」他強調，由於近年內需一環已經佔國內生產總值(GDP)比重近40%，所以谷內需乃中央必然要做的行動，也與加稅無關。

此外，沈表示，回顧今年內地政策一招接一招亮相，先是在9月向市場鬆綁資金，所以他估計下一步內地理應推財政刺激計劃，而這些「實招」涵蓋減稅、補貼、針對消費內需市場政策。至於近年內房債務問題不絕，他認為相關問題正在解決中，隨着內地持續推進保交樓和去庫存，疊加「三條紅線」逐步取消，應做到穩樓市之效，相信未來內地樓市可以止跌回穩。

在上述投資建議中，相信熟悉英Sir揀股法則的讀者，對滙控再度上榜並不意外，奇就奇今次長建也被一併寵幸。他解釋指，由於英國是重要歐洲數據中心根據地，規模與德國不相伯仲，惟礙於德國監管趨嚴，故或變相利好英國發展數據中心。那麼為何看好小米，他指箇中原因是其故事比較實在，猶如「呢個年代嘅UNIQLO」；他又認為美團股價由去年110元起步，升幅相當可觀；而騰訊則是「唔知明年坐唔坐上600蚊」。

環球金融市場近年上演「長江後浪推前浪」景象，涵蓋人工智能(AI)使用、加密貨幣買賣等新玩意普及化。英Sir認為，由於這幾年市場新資金(即透過投資英偉達等發迹)的人士財富增速創史上最快，多少推動到舊資金重新配置資產。在這兩股勢力交織進出金魚缸下，美股單日出現2至3%的回吐不出奇，惟後市上揚機會仍然存在，又強調「道指升幅未來必然跑輸納指」。

板塊選擇方面，他指「市場繼續對賭美國消費強勁而全球各地經濟民不聊生」，故美國本地消費概念股仍看高一線，當中有投資平台股羅賓漢(Robinhood)及SoFi、支付巨頭Block、博彩股DraftKings、Flutter Entertainment以及奇波雷墨西哥燒烤。

至於近年推高美股3大指數的「美股七雄」，他估計「未來顯著跑出機會轉微」，原因是市場今年下半年已經聚焦AI應用多過AI基建，且尤其重視企業和企業(B2B)、企業與政府(B2G)之間的變現能力，反之對企業和消費者(B2C)如何變現不太興奮，加上相關主題只炒作了兩個多月，明年應可延續，也是重要主題。

要留意，英Sir最新建議大家因應時代變遷，以及股市愈趨波動而壯大股票建倉數量，做法是持有30至40隻股票，每隻佔比約2至3%。同樣邏輯亦可應用至配置比特幣之上，因觀乎現時股市及債市規模均逾百萬億美元，比特幣市值則為兩萬億美元，現時他們基金的比特幣持倉佔比也是2至3%。

英Sir強調，中國及印度股市均與美國關連度較低，「唔係同美國行同一路」，所以跑贏抑或跑輸美股，乃根據國家自身情況而定。反之，歐洲及日本應該要揀個股而非指數，由於美元及美債息持續上升，故以炒家角度而言，人民幣賺息差又賺貶值幅度，一來一回幾千點子都可能悶聲發大財。市場估計貿戰年內隨時一觸即發，他則指已經長倉美元、短倉商品作保護應對，認為此舉較沽指數為好。

台股這兩年表現跑贏港股，單看今年表現，前者累升近30%，後者升17%。展望明年，台股升幅能否再次跑贏港股，朱晏民稱「不一定」，因港股也有一點機會，就視乎中央財政政策力度如何；雖然目前為止內地推出的財策未如市場所望，惟難料未來政策變化。至於板塊，他認為在科技產業中，人工智能(AI)股可繼續一枝獨秀。

「特朗普2.0時代」的一大特色，不外乎是貫徹奉行關稅政策，惟做法卻波及全球各地自身利益。現時除了中國、墨西哥及加拿大跌入關稅榜，市場亦緊盯近年搭上AI順風車的台灣，尤其是晶圓代工龍頭台積電會否捲入貿易戰。朱稱，一旦特朗普政府要求台積電在美國設廠，定必拉高成本、壓低毛利，迫使台積電將成本轉嫁予英偉達和蘋果公司(Apple Inc.)的美企客戶，間接是惡性循環！

於今年底，市傳台積電已經與英偉達討論，在台積電位於美國亞利桑那州的新廠房製作高階AI晶片「Blackwell」，並料明年初投產，但要留意該廠並無CoWoS(即先進封裝技術)設備，生產後的晶片仍要運返台灣封裝，所以若然貿戰向台灣開打，如何課稅定必是台灣各持份者關心的議題。

朱認為，貿易壁壘之下台積電面臨兩大問題，一是由於現任總統拜登簽署的《晶片法案》埋下了「被推翻」伏線，一旦特朗普決定抽走台積電全部資助，估計將影響台積電每股盈利2%。

另一障礙是台灣限制頂尖晶片「要先在台灣生產，不能在海外生產」，換言之台積電去年於高雄進機的兩納米廠房，「出海」美國已經延伸至政府層面問題，而且對比美台兩地的工程師，成本相差一截，「台灣工程師要『賣肝』，半夜3點要回工廠，但美國的5點下班，耐操度(即忍受能力)不能相提並論。」

如是者，已升兩年的台積電及台股，今年表現又會否無運行？他則認為「既有難說的地方但也有下行保護(Downside Protection)」。

他提及，由於近年「本地資金往往把外資的賣盤全部食掉」，不少內地的台商在疫情過後將錢直接匯返台灣，加上當地科企享受到「疫情紅利」，帶動台灣銀行存款每年增長1.5萬億至兩萬億元新台幣，同時由於台灣的壽險利率回報太低，不少民眾索性將錢轉走，改為入手台股交易所買賣基金(ETF)，均抵銷了外資自2000年起淨賣出20萬億元新台幣的台股金額。

展望台積電明年表現，他估計走勢會有波動惟非基本面出現問題，又指台積電股價若跌穿1,000元新台幣，相當於市盈率在17倍，對比英偉達逾40倍便宜，料「跌得離譜會有買盤進」。被問到中美貿戰隨時烽煙再起，他料特朗普政府或先向中國車企發炮，不過加稅之下，受害者的定必是美國消費者。