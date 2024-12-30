野村：內房須加緊償債　部分恐需破產　明年下半年樓市料企穩

野村中國首席經濟學家陸挺表示，內房市場出清至關重要，清欠房地產企業的各類債務「非常關鍵」，「不能無限期地讓開發商滾動其債務，把很多問題累積在那邊」，並指有些內房企「可能需要破產」。他希望2025年下半年及2026年，全國房地產行業開始真正企穩及復甦。

市場預期內地明年將透過實行赤字率等方式，以實踐更積極財政政策，陸挺在接受內媒訪問時提到，房地產企業拖欠的不僅是買家的資金或者房產，還有來自很多上下游企業、不少金融機構的資金。野村去年11月曾估計，有關資金缺口達3.2萬億元人民幣。

對於內房企業清債，他認為，清債過程並非一定要是建好所有的房並「保交房」，實際上可分門別類，例如銷售率較高的房產可蓋好；銷售率特別低的可予買家現金補償，「不蓋也可以」。

內房未來復甦預期方面，陸挺認為，市場關注中央財政資金及精力的投入是否能幫助房地產行業擺脫歷史包袱，現時內房復甦只在一小部分城市，「可能全國就十多個城市」，他認為房地產的復甦任重道遠，但「明年或後年可能會看到中間極為關鍵的一個環節」。

談及促進消費時，陸挺表示，當局需在增加中央政府支出的同時，繼續推進社會福利體系的建設，包括補助特殊群體收入等，以提升民眾收入預期乃至消費動機。此外，穩樓市、股市相信也可以增加民眾財產性收入，以擴大消費。

他又提醒，政策制定者需積極因應特朗普2.0時代，加強開放力度，穩定出口及外商直接投資，透過科技創新提升潛在經濟成長。