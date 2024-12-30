李偉傑：港股明年仍趨樂觀 小米可看高一線
2024年12月30日 11:25
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天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，港股今年以來表現不俗，恒指年初以來累升約3,000點，大市成交額亦曾錄得破紀錄新高。觀乎中資股今年首9個月業績普遍合乎甚至優於預期，料2025年仍維持穩定，相信可支持大市表現。恒指年底前料繼續在兩萬關上落，明年在內地政策趨動下，整體大市仍偏向樂觀，指數明年初步目標23,000點，上破後有機會上試25,000點。
AI概念當炒，小米集團(01810)日前公布對人工智能(AI)大模型大力投入，刺激股價逼近歷史高位。小米持股的金山雲(03896)、具AI PC概念的聯想集團(00992)，以及擬研製人形機器人的理想汽車(02015)股價升幅明顯。李指出，北水熱捧相關概念，在資金流入下，相關股份仍有炒作空間，但亦應留意本身業務表現。當中小米企業管治優秀，涉足多個業務範疇，值得看高一線，股價料繼續強勢。
在國產替代概念下，晶片股持續強勢。中芯國際(00981)連升7日，並升穿30元關。該股上周五(27日)獲北水淨買入達13.89億元後，李偉傑認為在北水追捧下，股價有望進一步突破，其上落區間料可上移至29至33元。李又指，雖然公司第3季業績不俗，但第4季業績會否受到中美貿易角力壓力仍值得關注，料股價仍趨波動。