李偉傑：港股明年仍趨樂觀　小米可看高一線

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，港股今年以來表現不俗，恒指年初以來累升約3,000點，大市成交額亦曾錄得破紀錄新高。觀乎中資股今年首9個月業績普遍合乎甚至優於預期，料2025年仍維持穩定，相信可支持大市表現。恒指年底前料繼續在兩萬關上落，明年在內地政策趨動下，整體大市仍偏向樂觀，指數明年初步目標23,000點，上破後有機會上試25,000點。