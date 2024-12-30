特朗普關稅恐損製造業貸款質量　拖累內銀前景

外媒報道，面對特朗普2.0及美國加徵關稅從而推高製造業貸款的風險，追蹤的11家中資銀行的信貸成本在今年出現下滑後，可能會在明年反彈10%，預計明年這些銀行的減值開支將維持在貸款總額的57個基點，相當於撥備前利潤的30%。

今年第三季，追蹤的11家中資銀行的不良貸款(NPL)撥備覆蓋率維持穩定，但其合計信貸成本在明年可能會加快上升。考慮到美國對中國商品加徵的關稅在特朗普第二任期可能會達60%，製造業貸款帶來的風險，料會超過陷入困境的房地產行業。

反觀，大多數不良房地產貸款的風險可能已經暴露。預計明年這些銀行的合計減值開支將增長約10%，達8,460億元人民幣，佔平均貸款總額57個基點，市場普遍預期增幅為5%，佔比55個基點。

展望明年，房地產貸款及個人住房貸款或不會威脅到中資銀行的資產質量。包括「白名單」項目融資在內的新增房地產貸款，所帶來的風險或可控，大多數存量不良房地產貸款已浮出水面。由於內地缺乏個人破產法，按揭貸款斷供規模正不斷增加，但速度較慢。內地樓市救助措施有望減緩貸款質量下滑速度。

今年第三季，這11家銀行的不良貸款總額較去年底上升6.4%，2023年全年增幅為8.7%。市場普遍預期，這些銀行的不良貸款明年將增長8%，但預計由於美國關稅可能削弱製造業貸款質量，不良貸款增速或被推高至10%。

鑑於美國可能會從明年某個時候開始加徵關稅，對製造業貸款質量帶來不利影響，大多數中資銀行的信貸成本下降趨勢或將在今年之後結束。雖然內地的救助措施可能會緩解房地產及地方政府貸款風險，但在經濟企穩前，按揭貸款斷供恐會持續增加。