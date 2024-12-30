管濤：人幣處對外經貿摩擦逆風下仍有力升值

市場憧憬中美或會簽訂一個類似80年代中期的廣場協議，施壓人民幣匯率升值。不過國家外匯管理局國際收支司前司長管濤撰文指，中美達成新廣場協議的必要性和可行性不高，但人民幣在對外經貿摩擦的逆風下仍有可能升值。

管濤認為，目前中美簽署新廣場協議的機會較低，因特朗普2.0時代的弱美元政策不能「隨心所欲」，美方對於放棄強美元可能「口是心非」，人民幣匯率失衡並非美方的「眼中釘」，加上目前形勢與40年前大相逕庭。

管濤強調，中美經貿關係再趨緊張，人民幣料進一步承壓，這是對內外部衝擊的正常反應，是匯率市場化的應有之義。從中方本身來講，也不會主觀刻意將貶值作為應對貿易摩擦的政策工具，因為這一方面是主動幫助美方減壓，補貼美國消費者；另一方面可能導致市場搶跑，強化順周期單邊羊群效應。

管濤指，在以下4種情形下，人民幣仍有可能升值。

一是美國候任總統特朗普極限施壓的關稅威脅兌現不及預期。特朗普2.0如果只是部分兌現其關稅威脅的機會不低，這將有助於緩解人民幣面臨的壓力，特別是如果明年中國外貿出口實績好過預期，人民幣有望獲得支持。

二是中美積極致力對話解決經貿糾紛。特朗普重返白宮後，大機會將廢棄拜登時期的中美經濟金融對話機制，中方應迅速謀求與美方建立新對話機制，盡可能縮短空窗期，通過對話求同存異，緩和經貿紛爭，從最近特朗普的對華言論看，這方面的工作有空間。

三是「特朗普交易」回調或導致美匯指數走弱。2016年美匯指數收漲3.7%，其中11月5日至年底累漲5.7%，可見當年美元強勢，主要受益於市場憧憬特朗普將成為美國總統，惟2017年由於特朗普競選承諾的各項改革議程進展不力，美匯指數下跌，認為特朗普2.0重蹈覆轍也並非不可能。

四是中國經濟持續回升向好。如果國內相關政策舉措逐步生效，推動中國經濟的負產出缺口快速收斂，資產價格止跌企穩，甚至反彈，人民幣匯率將有望獲得支持。