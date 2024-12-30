港府：來年續辦多項金融盛事　頭炮為亞洲金融論壇

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，總結2024年聯同政府及監管機構合共舉辦、贊助或支持超過550場本地及海外金融盛事及業界交流活動，吸引來自世界各地約480,000人參與，展望2025年首季家族辦公室、投資、金融科技、Web3等不同領域的盛大活動。

港府2025年將繼續舉辦一系列金融盛事，向世界展示香港是國際資本的「超級聚寶盆」。首季的頭炮盛事亞洲金融論壇2025將於1月13至14日舉行；2月將舉行Web3、區塊鏈和數碼資產領域中最大型及最具影響力的會議之一、由CoinDesk主辦的「Consensus香港大會2025」；3月將迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇。

許氏指出，2025年香港將以更多元化的國際金融盛事、更深層次的合作機遇，繼續向世界展示其無與倫比的吸引力與競爭力；將繼續透過持續優化政策、改革創新，強化各個金融領域，加大與不同市場的合作，進一步鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。同時亦繼續充分發揮「超級聯繫人」的獨特角色，把握國家經濟發展帶來的機遇，將內地與全球市場緊密連結。