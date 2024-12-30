香港置業：明年樓價料漲逾10%　二手交投升幅遜一手

政府全面撤銷辣招及放寬物業按揭成數，配合減息周期啟動，利好樓市氣氛，帶動一二手住宅交投齊升，惟樓價彈升力度有限，全年呈負增長；不過，香港置業研究部董事王品弟指出，2025年本港樓市將受惠3大因素，包括內地持續推出刺激經濟措施、減息未完，以及內地買家持續入市，料明年全年樓價有望上升超過10%。

至於交投方面，料明年會較今年活躍，「一手漲、二手升」勢頭延續，估計2025年一手成交量有望達約1.8萬宗，按年升逾一成，二手成交量則進一步升約5%至約4.2萬宗。

2024年全年一手成交量料近1.6萬宗水平，按年增約五成，創2021年後的3年新高。而二手成交量預料可達4萬宗，較去年升逾一成，同創3年新高，而全年樓價將錄單位數跌幅，呈「量升價跌」現象。

另外，若以新盤劃分，今年首11個月內地買家一手私宅註冊量最多的首5個新盤中，有3個均位處啟德，分別為天璽．天、柏蔚森及維港1號，單計該3個新盤，內地買家一手宗數已達800多宗。

其中，天璽．天為今年最多內地買家購入的新盤，今年首11個月該盤共錄404宗內地買家一手私宅註冊，並佔該盤個人買家約50%，亦即每兩名個人買家中，就有一位屬內地買家；而內地買家個案涉及金額約48億港元，更佔該盤個人買家金額約53%。相信啟德將仍是明年新盤推售焦點。

值得留意，今年新盤市場的特色，除了有不少內地買家入市，同時亦有不少為貨尾成交。今年的一手成交量當中，貨尾盤佔比例已增加至四成半，比率連升兩年。由於目前庫存量仍有不少，相信明年發展商持續推出全新盤外，同時亦積極銷售貨尾盤，預期明年貨尾盤佔比或可進一步挑戰五成的新高水平。