港投公司任命4機構管理新資本投資者入境計劃「投資組合」

由港區全資擁有的香港投資管理公司就「新資本投資者入境計劃」下、交由其成立及監督管理的「投資組合」，委任基金經理，以及資產管理行政及相關服務的服務提供機構。經遴選決定任命4家機構為相關的基金經理，分別為Betatron Venture Group、英諾天使基金、概念資本及慧科科創投資。

港投公司稱，上述基金經理均在提案中提出在香港擴展業務的具體方案，展示對在香港長遠發展的承諾，並有清晰的投資策略。他們建議的投資主題包括低空經濟、樂齡及智慧生活科技和智能文娛體驗等。

就資產管理行政及相關服務方面，港投公司經遴選決定任命中銀國際英國保誠

信託為上述「行政服務機構」。中銀保誠將在2025年第一季向計劃申請人發出資金注入及轉移相關通知，並會與上述基金經理緊密協調。

「新資本投資者入境計劃」於今年3月1日開始接受申請，申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，當中300萬港元將投放在「投資組合」。港投公司將成立及監督管理「投資組合」，相關資本將投放在加速推動正在成形及發展初階的前沿產業或嶄新應用。根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億港元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。港投公司將密切監督「投資組合」的運作，並會適時公布往後安排。