平安健康助力「家醫互聯網服務團體標準」發布

與會現場，平安健康董事長兼首席執行官李斗表示，這個團體標準提出的解決方案是分級診療體系建設下值得推薦的方案之一，並相信其將成為國家建設完善的分級診療體系的有力補充，真正助力「大病不出省、一般病在市縣解決，常見病在基層解決」的分級診療體系建設，實現健康中國2030戰略目標。

作為家醫互聯網服務團體標準起草發布的唯一參與企業，平安健康憑藉在醫療健康服務領域探索十年的積累和洞察，持續深耕建設家庭醫生核心樞紐，今年升級發布家庭醫生會員服務品牌「平安家醫」，並形成一套科學的「11312」主動健康管理服務體系，給出「健康主動管、慢病規範管、疾病管全程」的家庭健康管理全新解決方案。截至今年年中，其家庭醫生會員已超過1,400萬人，用戶問診五星好評率逾98%，成為家庭醫生互聯網服務創新實踐的典範。