惠理：中港股票明年料逐步復甦　中美倘達協議料有驚喜

惠理基金發布2025年市場展望報告，整體而言，內地及香港股票明年將逐步復甦，原因是盈利在低基數效應下可能已見底。另一方面，如果美國候任總統特朗普和中國達成協議，估計會為市場帶來驚喜。

報告指，相信中國明年上半年將出台更多刺激經濟、消費及穩定房地產市場政策，不過由於市場對中國被徵收更高關稅的憂慮日益加劇，投資者短期內可能會採取較防禦的策略。

報告提到，美國明年減息步伐仍不確定，預計港股，尤其是那些對利率敏感的股票短期內將受壓，A股雖然估值較高，但可能較離岸股票更具吸引力。

報告指，中國寬鬆刺激政策可能不會直接改變經濟形勢，但綜合有力的貨幣及財政政策，有望避免經濟再下滑。住房去庫存過程漫長，要地方政府及銀行之間有效配合，以及大量的金融支持令庫存正常化，目前庫存周期為30個月，遠高於15個月的正常庫存周期。中國能否進一步擴大量寬政策，很大程度上取決於執行速度。

報告又指，由於經濟增長緩慢及通縮壓力，中國很大機會於明年減息。隨着美國聯儲局轉向，人民銀行可能會進一步放寬貨幣政策，惟由於中期需靠財政刺激政策支持的資金需求不斷增加，中國政府債務(CGB)孳息率或上升。

此外，報告表示，在美元強勢下，日圓將更弱，或推動日本股市上揚，但可能被潛在關稅威脅所抵銷。日本首相支持度較低，可能導致稅收及經濟改革政策的不確定性，同時日本央行在加息方面將更謹慎。