京東科技宣布明年員工平均獲20個月糧

京東科技是京東集團旗下專注於以技術為客戶服務的業務子集團，為城市、企業、金融機構和個人用戶提供金融科技產品與技術服務。

本次也是京東近期第3次公布加薪計劃。京東上周一(23日)發布2024年年終獎發放計劃，在京東落實17薪、逐步邁向20薪的第一年，實現17薪的部門內年度績效A+的員工將實現20薪，京東採銷2024年平均23薪。

上周三(25日)，在今年2月京東客服全員平均加薪30%後，京東集團宣布再次升級客服人員薪酬福利，逾2萬名京東客服實現全員平均漲薪兩個月。京東科技此前也宣布在2025年校招中給技術崗位開出平均20個月的薪酬。

報道引述京東內部人士透露，在今年5月的一次講話中，京東集團董事局主席劉強東曾官宣，要再次給京東採銷所有人員加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為20%，平均加幅達到50%，最高可達100%，希望工資達到行業最高水平。