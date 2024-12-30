惠譽博華：明年內地汽車銷量料增3至4%

評級機構惠譽中國全資子公司惠譽博華對內地汽車行業的信用展望為中景氣穩定，預期2025年中國汽車整體銷量仍將保持3至4%的增速，乘用車增速將高於商用車，惟不同品牌、不同車型銷量增速將進一步分化，並且預期汽車消費刺激政策將續發力，為銷量增長提供外部動力。

內地2024年首11個月，汽車產銷量分別為2,790.3萬輛及2,794萬輛，按年分別增長2.9%及3.7%，產銷量增速雖然比上年為低，但呈現穩健增長趨勢。乘用車市場表現穩定，但各品牌銷量分化，商用車銷量疲弱。

惠譽博華預計，明年中國汽車出口銷量增速仍維持雙位數，但伴隨國際貿易摩擦不斷增加，增速將放緩。

另一方面，惠譽博華預期，明年新能源汽車滲透率將進一步提升，智能化將成主要角逐領域。不過，由於目前新能源汽車滲透率已逾40%，高基數影響下，未來新車銷售增速將進一步放緩，預計2025年新能源汽車銷量增速介乎15至20%。未來汽車行業將面臨雙重挑戰，包括技術持續創新與成本不斷降低。

惠譽博華認為，2024及2025年自主品牌市場份額提升空間收窄，行業格局趨穩，乘用車板塊整體盈利規模增速將小幅上行，但企業之間結構性差異或將加大，需重點關注銷量持續不及預期，且槓桿率高企的樣本企業的經營與財務壓力。