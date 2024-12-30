茅台「明星酒款」跌落神壇　價格兩年插水6成　原因係...

內媒報道，被視為中國千元白酒市場3大指標之一的「茅台1935」的價格崩盤，由2022年最初推出時每瓶高達1,800元人民幣(下同)，現價已回落至不足700元，兩年間價格插水逾6成。

報道指，「茅台1935」視譽為是飛天茅台「分身」，自2022年推出以來市場往往供不應求，當時網購平台預約的人數超過18萬人，兩年累積銷售額高達160億元。

不過，自2023年農曆新年起，「茅台1935」價格出現一路回落，於早前「雙11」購物節期間，部分平台直接以650元出售「茅台1935」；但有白酒經銷商卻哀嘆「賣不動」，亦有河南省的經銷商指出，650元的價位是「他們能承受的底部，若價格繼續下跌，進貨價成本都腰斬了」。

有分析認為，茅台明星酒款跌落神壇，是品牌過度透支市場信任的結果。據指，「茅台1935」初期的成功，仰賴於該品牌「光環」及市場投機心理，但市場缺乏基礎和差異化定位，內地消費者很快發現該產品沒有獨特價值，最終隨着市場理性的回歸、炒作消退，「茅台1935」的泡沫也隨之破裂。