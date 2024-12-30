中原：2024年一手成交近1.6萬宗　涉資逾1900億元

據中原地產統計，2024年一手成交量逼近1.6萬宗，吸金超過1,900億元。今年銷售最高的10個新盤，總銷量逾6,200伙，不乏鐵路沿線物業。當中，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS系列，年內售出954伙，套現逾59億元，銷量稱冠。

多個熱銷項目亦帶挈新地全年售出單位突破3,000伙，吸金約400億元，穩坐今年「賣樓王」及「吸金王」寶座。事實上，新地自2016年起已連續9年成為賣樓王。