中原：2024年一手成交近1.6萬宗 涉資逾1900億元
2024年12月30日 19:20
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據中原地產統計，2024年一手成交量逼近1.6萬宗，吸金超過1,900億元。今年銷售最高的10個新盤，總銷量逾6,200伙，不乏鐵路沿線物業。當中，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS系列，年內售出954伙，套現逾59億元，銷量稱冠。
其次是新鴻基地產(00016)毗鄰啟德站的啟德天璽‧天第1期，售出885伙，套現近110億元。該盤備受內地客追捧，有約一半買家的登記姓名屬「普通話拼音」，入市金額涉近50億元。同系的元朗站The YOHO Hub II，及屯門兆康NOVO LAND第3B期，亦雙雙躋身至銷量排名榜五甲。
多個熱銷項目亦帶挈新地全年售出單位突破3,000伙，吸金約400億元，穩坐今年「賣樓王」及「吸金王」寶座。事實上，新地自2016年起已連續9年成為賣樓王。
至於，長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，則是今年「最吸金」新盤，共沽852伙，套現逾144億元，平均每伙售價約1,690萬元。長實今年售出近1,000個單位，套現逾163億元。