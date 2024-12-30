傳小米雷軍花千萬年薪聘天才少女率AI團隊　有咩咁傳奇？

據DeepSeek官方數據，其DeepSeek-V3於性能上可匹敵世界頂尖的GPT-4o及Claude-3.5-Sonnet，更令人驚訝的是，市傳僅花588萬美元就打造出性能直追GPT-4o的模型。

DeepSeek-V3爆紅後，背後團隊成為焦點，引起雷軍親自挖角。

內媒稱，羅福莉生於四川一個普通家庭，上大學前幾乎沒接觸過電腦。大學進入北京師範大學就讀，誤打誤撞入電腦系。最初成績墊底，經努力後終於爬到前幾名，大學三年級被嘲「沒有天賦做科研」，其後她憑天賦及努力，保送進入北京大學計算語言學研究所就讀。

據悉，2019年，她以北大碩士生身分於國際權威會議ACL年會發表8篇論文，推動自然語言處理(NLP)技術發展，被譽為「95後天才少女」、「AI蘿莉」。畢業後，羅福莉加入阿里達摩院機器智能實驗室，2022年又加入大陸AI公司DeepSeek。