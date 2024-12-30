萊坊：11月港島甲廈空置率漲0.2個百點至13.1%

萊坊公布最新的《香港每月物業市場報告》指出，截至今年11月，港島寫字樓市場空置率仍高達13.1%，按月上升約0.2個百分點，而上月區內甲級商廈平均呎租約62港元，較10月則漲約0.1%，今年暫仍跌約3.5%，按年則挫約4.8%。

該報告又指，儘管港島寫字樓市場持續面臨挑戰，但對寫字樓空間的需求仍有穩定增長，租賃活動表現向好，尤其是配備高質素設施的新建寫字樓，特別受銀行和金融業租戶青睞。雖然市場由租客主導，業主仍有機會透過提供現代化的設施和優越的環境、社會及管治(ESG)條件來吸引租客。

展望未來，該區寫字樓租金的壓力將持續，特別在2025年至2026年間預料將有400萬方呎的新寫字樓投入市場。雖然新寫字樓供應可能會吸引尋求升級或搬遷的企業，但市場吸納這些額外的寫字樓面積仍需時間。總括而言，預期2025年港島甲級寫字樓租金將下跌達3%。

至於，九龍區寫字樓供應過剩拖累市場淡靜，租客活動疲弱，租賃交易按月下跌約20%，僅錄得兩宗面積超過1萬方呎的大型租賃交易。鑑於市場的不確定性，九龍區的寫字樓租客在續租時積極尋求減租，並調整其寫字樓面積。業主正調整租金，增加代理佣金，並提供各種優惠以保持競爭力。預計2025年九龍區寫字樓市場依然充滿挑戰，整體租金將下跌約2至4%。