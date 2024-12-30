業主移民劈價賣樓　杏花邨三房減至738萬易手

業主移民劈價賣樓，柴灣杏花邨三房單位，為加快賣樓移民，累減65萬元後，以738萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨15座中層7室，實用面積約595方呎，三房間隔，原先叫價738萬元，為加快賣樓移民，於12月初減價至700萬元，區內租客見單位有裝修，最終以673萬元成交，累減約8.8%，呎價約11,311元。

●中原梁志昌指，西半山嘉寶園低層C室，實用面積約755方呎，三房間隔，以808萬元成交，呎價約10,702元，原業主則於2007年以470萬元購入單位，持貨約17年帳面獲利338萬元。

●利嘉閣梁國樑稱，大坑上林1座中層C室，實用面積約788方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，新買家為區內客，叫價1,680萬元，以1,535萬元成交，呎價約19,480元，原業主在2018年以約1,990萬元買入，帳面蝕455萬元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街12號低層C室，實用面積約868方呎，三房間隔，新買家為外區客，單位原先叫價1,088萬元，經多次調整售價後，最終以788萬元成交，呎價約9,078元。

●香港置業曾家輝指，大角咀柏豐28極高層單位，實用面積約459方呎，兩房間隔，以628萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方經議價後減價約43萬元，以585萬元成交，呎價約12,745元，原業主持貨約8年，帳面獲利5萬元。

●美聯劉志偉表示，西南九龍君滙港5座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，叫價850萬元放盤，近期獲上車客洽詢，議價22萬元後，以828萬元購入單位自住，呎價約17,178元，原業主持貨約3年，帳面虧蝕約172萬元，貶值約17.2%。

●中原麥少基稱，九龍塘又一村花園B1座高層A室，實用面積約1,455方呎，套三房間隔，另設工人套房，最新以2,750萬元成交，呎價約18,900元，原業主於2012年1月以約1,980萬元購入，約13年帳面可獲利770萬元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌區12月累錄約28宗二手買賣成交，較上月減少約26%，居屋裕東苑E座中層8室，實用面積約646方呎，三房間隔放盤約半年，未補價第二市場叫價500萬元，累減58萬元，以442萬元沽出，呎價約6,842元，新買家為白居二家庭。

●世紀21集團林國輝稱，荃灣萬景峯2座高層C室，實用面積約827方呎，套三房連工人房間隔，以1,475萬元成交，呎價約17,836元，原業主於2008年12月以560萬元購入，持貨約16年帳面獲利915萬元。

●利嘉閣李曉敏指，荃灣綠楊新邨J座低層7室，實用面積約451方呎，兩房間隔，新買家為外區客，單位原先叫價499萬元，議價後以450萬元售出，呎價約9,978元。

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣柏傲灣2B座高層D室，實用面積約318方呎，開放式間隔，望園景，新買家為外區首置客，減價15萬元，議價後以505萬元成交，呎價約15,881元，原業主於2021年以約680萬元買入，帳面蝕讓175萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園4座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，外區綠表客考慮到該屋苑周邊配套不俗，未補價第二市場決定以355萬元購入，呎價約5,997元。

●祥益盤嘉茵指，屯門大興花園2期7座低層A室，實用面積約419訪呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修，加上原業主計劃套現換樓，累積減價38萬元，終以352萬元購入單位自用，呎價約8,401元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，享內園景，叫價420萬元，減價11萬元，以409萬元易手，呎價約7,477元。

●美聯陳鋒表示，元朗朗怡居3座中層A室，實用面積約552方呎，兩房間隔，原先叫價600萬元，議價後以530萬元易手，累減70萬元，呎價約9,601元，原業主2010年以212萬買入單位。

●美聯鄧涇渭稱，元朗溱柏5座低層2室，實用面積約667方呎，套兩房間隔，叫價590萬元，區內自住客議價後以490萬元易手，累減100萬元，呎價約7,346元。呎價料屬屋苑新低，原業主持貨約10年，帳面僅賺約23萬元。

●美聯蔡沚錡指，元朗蝶翠峰8座中高層B室，實用面積約461方呎，兩房間隔，原先叫價460萬元，及後獲區內自住客洽購，議價後終以426萬元易手，呎價約9,240元，原業主2019年以520萬買入，約5年帳蝕約96萬。

●中原楊頌堯表示，大埔新峰花園28座中層D室，實用面積約590方呎，兩房間隔，叫價約568萬元，議價後以539.8萬元易手，呎價約9,149元，新買家為區內客，原業主於2017年以606萬元購入，約7年帳面蝕讓約66.2萬元。

●中原鄭志遠稱，大埔倚龍山莊雙座數地下連花園單位，實用面積約1,551方呎，套三房及工人套房間隔，放盤時叫價約1,500萬元，議價後以1,300萬元沽出，呎價約8,382元，新買家為區內客。

●世紀21奇豐李仕明表示，火炭祥雲閣中層8室，實用面積約1,204方呎，套三間隔，以1,438萬元連車位沽出，呎價約11,944元，原業主於2021年6月以1,400萬元購入，約3年帳面獲利38萬元，升值約2.7%。

●中原伍錦基指，沙田第一城48座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以416萬元易手，呎價約14,648元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田12月暫錄約65宗二手買賣，按月跌近40%，沙田中心嘉寧大廈低層F室，實用面積約357方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，11月減至500萬元，議價後以462萬元售出，呎價約12,941元，原業主持貨約5年，帳面蝕讓160萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山富寶花園4座高層H室銀主盤，實用面積約592方呎，三房間隔，叫價520萬元，放盤1個月，獲買家洽購，以480萬元承接，呎價約8,108元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山12月暫錄約75宗二手買賣，按月跌約30%，其中迎海．星灣御25座中層C室，實用面積約510方呎，一房間隔，叫價約700萬元，日前議價後以688萬元易手，呎價約13,490元，新買家為上車客。

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