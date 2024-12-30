港島東單幢盤預告即將減價重售

一手市場缺乏焦點項目，港島東單幢盤趁空檔部署出擊，先對外開放現樓示範單位，並預告即將減價重啟銷售，發展商期望以吸引價打響2025年頭炮。

●筲箕灣傲華預告即將減價

協成行發展旗下筲箕灣傲華，正積極部署重啟銷售，周一(30日)起開放現樓示範單位予公眾及代理參觀。發展商透露，因應市況，將會下調單位售價，開放式戶型或會減價至約350萬元水平。該盤曾於去年6月在樓花期間開價，當時推出首張價單50伙，折實平均呎價約23,042元，當時開放戶入場費約478.8萬元。

●屯門意嵐開放式單位265萬元沽

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(30日)以265.3萬元沽出第5B座9樓E室，為實用面積198方呎的開放式單位，呎價約13,399元。

●藍田KOKO MARE特色戶呎售23,101元

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，今(30日)售出一伙特色戶，為8座1樓K室，實用面積395方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外連319方呎花園，成交價912.5萬元，呎價約23,101元。

●沙田瓏珀山三房連車位售1,640萬

●元朗洪水橋滙都II單日沽兩伙

●大埔白石角雲滙特色戶成交價1,097萬

●日出康城PARK SEASONS一房售476萬

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周一(30日)售出第2B座37樓F室，實用面積323方呎，一房連開放式廚房，以476.6萬元售出，呎價約14,755元。

●長洲恒苑上載樓書 涉6幢村屋

長洲高山村43號項目恒苑，於周一(30日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目由6幢樓高3層的村屋組成，每幢分成3伙，合計提供18個單位。每幢村屋分為地下，1樓，2樓連天台，共3個單位，不設升降機。所有單位實用面積介乎625至783方呎，戶型涵蓋兩房及三房間隔。

●旺角利奧坊‧壹隅一房終止交易