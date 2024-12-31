東方日報B1：年尾水緊　港元隔夜息新高

今年快將收爐，港元匯價周一(30日)抽升至3年半以來最高，曾見7.7609，與7.75的強方兌換保證僅一步之遙。本港銀行同業拆息(HIBOR)也全線上揚，其中隔夜拆息創2006年有數據以來最高，報6.50357厘。分析認為，隨着多隻新股趕搭「尾班車」上市，貸款成本高企或會略為影響新股行情，反映銀行資金非如想像般充裕，於年關前後並不罕見。

財資市場公會數據顯示，周一短中長線HIBOR均有所抽升，除了隔夜拆息，跟樓按相關的一個月拆息更連升9日，最新報4.5929厘，屬10月8日之後新高。

臻享顧問董事總經理王良享認為，打從9月美國聯儲局大手減息半厘，香港拆息已經不斷上揚。至於近期拆息愈升愈有，部分原因是與內銀即將派發中期息，以及港元過強有關。他又稱，雖然「年尾拆息向上屬於常態」，因銀行畢竟要符合某些資本比率條件才可營運，預期港元拆息在年關之後才會回落。

該行又認為，雖然港交所由新上市股份中所獲得的直接收入不到其總收入2%，但說到底，大型IPO可以吸引資金流入，並改善流動性問題。

美銀提及，縱然現時海外投資者可透過「互聯互通」機制，買入寧德時代及其他A股大盤股，但由於以港元計價的股票貨幣風險和外匯成本較低，所以仍具備一定優勢，而今年港股市場流通比率也增至95%，較一般的70至80%為高，主因受惠第四季成交額急升。

美銀維持港交所「買入」的投資評級，目標價349元，即距離現水平仍有15%上升空間。港交所周一隨大市向下，收報295元，跌0.74%。