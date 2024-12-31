【東方日報產評】美霸難阻中國芯　國產替代潛力深

中美博弈，新經濟賽道下，科技較量是重要戰役。美國兩黨政府都沒有低估中國的科技實力，故千方百計以各種制裁方式，打壓中國科技發展。不過，世界不會因美霸欲望而停止運轉，中國在備受美國制裁下，全力投入加快研發國產芯，至近年已逐漸見到成效。美國愈是圍堵打壓，反加快中國的半導體國產替代進程。展望明年，國產芯的使用率將明顯上升，「中國芯」計劃將迎來更大的進展。

美國最新又針對中國半導體行業發起制裁，限制高端製造設備和高頻寬記憶體(HBM)供華，以遏止內地高端晶片在人工智能(AI)領域應用的同時，還針對中國成熟製程晶片(28納米及以上)產業發起301調查，這招也是當年美國對付日本的重招。

為此，中國商務部隨即還擊，宣布禁止向美國出口錠、鍺、銻和超硬材料，藉此向美國斷供晶片關鍵原材料。本月中國4大產業協會公布，由於美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品供應的穩定性，美國芯已「不再可靠」，鼓勵內地企業購買本地生產的晶片，故見本月中國晶片股備受追捧。

當然，政策或行業指導是一回事，中國企業能否供應到所需晶片是另一回事。回顧這幾年中國晶片業在國策支持下高速發展，今年首11個月積體電路出口額已突破一萬億元人民幣，按年增長逾兩成，業界預計到2026年，中國芯的產能的全球份額將超越南韓及台灣成為全球一哥。這足以顯示中國腳踏實地，先鞏固好成熟制式晶片的產銷競爭力，再進軍先進製程，以量穩勢，以勢求質，一步步推進國產芯來化解美國圍堵的策略，是走對了方向。

可以預期，如今美國對中國晶片展開的「301調查」，不可能重演當年對日本的重擊，皆因中國已不是當年的日本，中國既是全球第二大經濟體，本身是最大的消費國，也是最大的製造國，更何況美國市場佔中國的晶片極小比重，中國晶片更多輸往亞洲及新興市場。如是者，不做美國人生意，沒甚麼大不了。白宮所謂關稅大招，是美國政客用來愚弄美國選民而已。

再看中國兩家關鍵科企中芯和華為，這幾年在美國的「重點關注」下茁壯成長。去年華為的Mate系列手機使用國產晶片，中芯的產品結構進一步優化，整體產能使用率及毛利率上升，如今更迎來國內半導體設計的代工需求。

中國芯計劃，從去美化到國產自給自足，過程絕不容易，來自美國的壓力反而成為進步的動力。當中國的手機、汽車都不再用美國晶片，甚至能自行生產高端晶片，屆時美企將承受錯誤產業政策的惡果。所謂「人之將去，其言也善」，現任美國商務部長雷蒙多本月指，在晶片競爭上阻礙中國獲取技術、取得進展「徒勞無功」，並沒阻礙該國進步，強調聯邦政府對美國國內創新的資金支持，才是讓美國持續領先中國的原因，終於道出了事實來。特朗普政府是要繼續錯下去，損失最大的並不是中國，而是美國自身。