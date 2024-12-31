聯博香港：由政策變動發掘股市機會

邁入2025年之際，投資者正面臨多重考驗，不僅通脹走勢、利率變動和宏觀經濟增長前景存在變數，地緣政治亦令投資環境籠罩着不確定性。然而，即使宏觀經濟與政局正值關鍵時刻，主動式投資者也可望發掘精選的投資機會。

環球股市料持續波動，直至特朗普政府的政策細節更加明朗化為止。然而，有兩項明確原則有助投資者及早應對變局。首先，鑑於美國的新政策可能長期推升通脹，故股票仍然能締造高於通脹率的實質回報。研究顯示，過去100多年來，股票在不同的通脹環境下都能提供較穩健的實質回報。

降低稅率有利優質企業

其次，持續關注企業基本因素與優質企業，是股票投資者應對政策變動的最佳方式。透過由下而上的研究，得以判斷企業在潛在宏觀經濟變化下的風險，有助於區分哪些企業較容易受政策轉變的衝擊，及哪些企業能從中受惠。

市場普遍預期美國股市將受惠於特朗普政府的政策方向，在降低稅率與對海外競爭對手加徵關稅的背景下，美企可望受惠。然而，分辨贏家與輸家並不容易。舉例而言，新政府可能延長偏低企業稅率，亦可能進一步減稅，對各家企業的影響並不一樣。偏低稅率讓優質企業更有機會加強競爭優勢，有利於支持長期盈利增長與回報潛力。

此外，削減補貼的競選政見可能較難實施。部分再生能源補貼已在共和黨執政的州份創造就業機會，因此倘若補助不被刪減，那些本來可能受衝擊的再生能源企業反而成為潛在投資機會。

關於法規變動或是可能發生的監管放寬，投資者需要關注各產業所受的影響。鬆綁法規可能有利於眾多企業，既能消除部分超大型科技股的潛在風險，又能促進併購活動增加而有利於美國龍頭銀行。若能分散配置各類型的美國個股，可望掌握未來數年浮現的潛在盈利與回報空間。

貿易緊張與加徵關稅可令企業營運與投資者回報出現顯著落差。一旦加徵關稅，部署海外的美企可能將產能遷回美國。然而，相關衝擊並非絕對；對仰賴海外零件的美國製造商而言，如果未能立即在國內找到替代方案，則可能面臨新的成本考驗。

美國經濟的利好消息可能已反映於股市上；美股相對於全球其他股市的領先幅度已達至歷史高位，亦反映於各市場的估值。建議投資者分散布局個股、投資組合與資產類別，以應對股市估值風險。

部分產業受惠關稅措施

關稅是特朗普政策的核心之一，對出口至美國的歐洲與亞洲企業可能是最大潛在風險，因此非美股市場未來將面臨龐大挑戰。然而，關稅規模仍是未知數，一些可能被誤認處於劣勢的企業同樣蘊藏投資機會。部分設廠於美國的日本與歐洲企業，反而可能受惠於特朗普的部分政策。在個別化市場佔有主導地位的非美國企業，可望抵擋關稅壓力，而不仰賴對美國出口的優質企業，預計也不會受到美國政策的拖累。

在市場環境變動的背景下，新興市場往往被視為尤其容易受到衝擊，但部分低成本製造業，例如玩具與服飾回流美國的可能性已低。另分析數據後發現，即使過去5年關稅偏高，中資企業在全球出口的比重有增無減。儘管非美股市場面臨更高障礙，但投資者若能發掘營運韌性遭低估的公司，可望提升締造超額回報的潛力。

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