廖嘉豪：明年經濟「破格」增長　或利好股市多元發展

即將踏入2025年，祝各讀者投資回報繼續向前。2024年投資市場表現大致符合預期。美股回報廣泛好轉，截至12月27日，標普500指數11個子行業中10個錄得年初至今正回報，一直看好的費城半導體指數更勁升24%。亞洲較看好的日本及印度股市亦連升第二年，東證指數及印度Nifty 50指數分別升17%及9%。中港股市在2024年下半年跑贏環球股市亦符合預測，定息工具當中投資價值最大的中年期投資級別美國企業債收益率亦由6月約5.4%顯著回落至4.8%，表現同樣符合預期。

投資者或擔心2025年回報未能再續強勢，尤其政經不穩程度升溫，筆者則認為2025年環球經濟「破格」增長，支持股市牛市中更多行業股價好轉。「破格」意指過去通常可靠的各種衰退指標皆未能成真，環球經濟甚至在各地央行數十年來最急速的加息步伐期間一直持續增長，美國企業利潤最近創新高，其他地區的企業利潤亦接近峰值。這種「破格」經濟擴張將在2025年和2026年繼續。另一「破格」發展是聯儲局在美國和環球其他地區企業利潤增長時減息，過去減息周期通常發生在企業利潤下降時期。

經濟繼續擴張支持更多行業和國家股市在2025年做好，當中美國中小型股、美國銀行股、推動製造業回流美國在岸發展的企業，以及印度和日本股市較受惠。美國或進一步推動製造業活動重返國內，或將帶動最先進設施中配置機械人技術，支持尖端製造業的行業或可享較大增長潛力，當中包括機械人製造商和自動化科技企業，專門建造存倉及工廠的建築商，以及建造新設施所需的重型機械製造商。

美國銀行業或盡享各種利好因素，短期利率下滑，長期收益率則上升，表示銀行可以較低資金成本釋出更高利率貸款，加上貸款活動增加，美國銀行業或正處有利位置。特朗普政府可能放鬆監管或使銀行更易展開業務，並運用其資產負債表承擔更多業務風險。企業併購活動和新股上市將隨之而加快，或有助提高近年因交易規模萎縮而受挫的投行收入。同時，若風險資產市場持續升值，資產管理規模上升亦推升銀行財富管理收入。

美國中小型增長股亦繼續具投資價值。若特朗普政府放鬆監管並減稅，中小企業或更受惠，因其遵循法規的成本壓力較大。中小企業務通常更偏重國內，面對潛在環球貿易爭端的負面影響或較小。美國中型科技股投資價值或較吸引，其估值比大型科技股低，且獲併購機會較大，預計2025年標普400增長股指數和標普600增長股每股盈利分別增長10%和13%。

地緣政治緊張局勢和衝突似乎將持續，市場波動亦隨之而來，但之前的緊張局勢無阻2022 年底以來風險資產的大部分牛市，正如我們經常指出，地緣政治事件歷史上較少改變環球經濟或投資市場方向，往績顯示多元化部署或是投資者應對地緣政治風險的關鍵，下周再與各位分享其他環球機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪