林嘉麒：港股明年走勢　毋須太悲觀

2024年快將完結，相信港股表現已塵埃落定。部分投資者或會以「失望」來形容港股，事緣今年9月曾有一個很大的驚喜，中央連環出招以「組合拳」救市，一度引來外國投資者對中國未來經濟復甦的憧憬，外資紛紛唱好，港股出現爆發式上升，短時間內連續突破多個大關，升幅令人難以置信，成交額更曾突破6,000億元，創下6,204億元歷史紀錄。

然而，市場明顯過分憧憬，公布的政策細節欠奉，欠缺實際龐大的金額支持。同時，特朗普再次勝出美國總統大選，「特朗普交易」吸引環球資金回歸美國資本市場，外資再次從港股流走，港股投資氣氛再度轉為淡靜。

根據EPFR資金數據顯示，截至12月25日，全球股票市場轉為流出，債券和貨幣市場轉為流入。在海外流動性收緊的背景下，對上一周大幅流入中資股的海外被動資金，再度轉為流出9.9億美元(對上一周流入15.5億美元)。

整體來說，投資者變得保守，在新年前選擇先獲利美股離場，期內美股流出加速。中國市場方面，海外主動外資繼續流出，但規模見收窄。從最新公布的截至11月數據，海外主動資金配置比例從9月低配0.9%進一步降至低配1.2%，再回到4月以來低點。值得留意的是，對於中國市場，主動外資流出是放緩的，而南向卻有加速流入。

今年回報逾三成不失禮

截至上周(12月19至25日)，A股主動外資流出一億美元(對上一周流出2.3億美元)，被動資金流出3.1億美元(對上一周流出4億美元)；與此同時，港股和美國預託證券(ADR)海外資金整體流出10.1億美元(對上一周流入8.5億美元)，其中主動資金流出0.2億美元(對上一周流出7億美元)，被動資金流出9.9億美元(對上一周流入15.5億美元)。儘管從資金流看，外資似對中港股市的信心未見回復迹象，惟同樣亦反映在美股上。

年底前，基金或大戶選擇先行鎖定利潤，尤其是美股及虛擬貨幣今年漲幅驚人，這是人知常情的操作。值得留意的是，就算中港股市9至10月期間的升幅大部分蒸發，但以恒生指數1月低位14,794點計，若今年最後一個交易日收盤在兩萬左右，全年回報仍高達35%。再者，恒指全年走勢是反覆回升，表現絕不失禮，對於明年港股也不應太過悲觀。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)