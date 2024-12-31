鄧聲興：小米業務具優勢　股份阻力位40元

此外，近日內媒有消息指，小米集團正加強發展自有AI大模型，目前正部署GPU萬卡集群，規模較其大模型團隊成立時的約6,500張GPU大幅增加。早前亦有傳指出，雷軍親身重金招聘DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉加入小米，預料或會負責領導小米大模型團隊。

值得注意的是，集團近期表示預計今年研發費用為240億元，2025年將達到300億元，預計2022至2026年研發費用超1,000億元，而研發投入主要方向為AI、OS、晶片。料相關領域的投入部署可為集團旗下各業務帶來更多協同競爭優勢及發展空間。股份阻力位40元，支持位28.6元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)