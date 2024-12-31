摩通上周掃入多隻中資股 包括青啤及順豐

具體來看，摩通於12月24日買入福萊特玻璃92.5萬股，均價11.63港元，持有好倉比例從8.96%增至9.17%；同時，持有淡倉比例從3.03%降至2.95%。

摩通還於12月24日買入青島啤酒股份逾42萬股，均價為55.2港元，好倉持股比例從4.99%增至5.05%。此外，摩通於12月23日買入136.73萬股濰柴動力，均價為11.76港元，好倉持股比例從6.96%增至7.03%。

另一方面，摩通於12月23日買入順豐控股134.44萬股，均價為34.8港元，好倉持股比例從17.44%升至18.23%。以上好倉變動原因均為「買入股份」。