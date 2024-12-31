摩通上周掃入多隻中資股 包括青啤及順豐
2024年12月31日 11:59
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具體來看，摩通於12月24日買入福萊特玻璃92.5萬股，均價11.63港元，持有好倉比例從8.96%增至9.17%；同時，持有淡倉比例從3.03%降至2.95%。
摩通還於12月24日買入青島啤酒股份逾42萬股，均價為55.2港元，好倉持股比例從4.99%增至5.05%。此外，摩通於12月23日買入136.73萬股濰柴動力，均價為11.76港元，好倉持股比例從6.96%增至7.03%。
另一方面，摩通於12月23日買入順豐控股134.44萬股，均價為34.8港元，好倉持股比例從17.44%升至18.23%。以上好倉變動原因均為「買入股份」。
此外，貝萊德、紐約梅隆銀行等外資機構也在上周提升對多隻中國股票的好倉持股比例，包括工商銀行(01398)、民生銀行(01988)、中國石油化工股份(00386)、中遠海控(01919)、中國鋁業(02600)、江西銅業股份(00358)、龍源電力(00916)、美團(03690)、小鵬汽車(09868)、李寧(02331)等紅利板塊和消費相關公司，不過這些權益變動原因基本都是「取得股份的保證權益」。