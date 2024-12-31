華晨夥TCL成立合資　拓展智能座艙及顯示器組件業務

該合資企業將主要專注於開發人工智能(AI)軟件、提供雲計算裝備技術服務、信息系統集成服務、技術諮詢服務、軟件外包服務以及銷售智能製造解決方案、汽車軟硬件及電子零部件等。

根據合資協議，該合資企業於成立後將由金杯汽控及TCL寧波分別持有各50%權益。該合資企業之資本承擔總額將為14億元人民幣(下同)，其中7億元將由金杯汽控以現金出資，7億元將由TCL寧波部分以現金及部分以注入資產方式出資。資本承擔金額乃經訂約各方公平磋商後釐定，當中已考慮該合資企業資本開支及營運所須之估計初期營運資金。集團擬以內部資源為向該合資企業之出資提供資金。

依循公司擴展至智能汽車解決方案之業務策略，公司現正尋求開發智能駕駛及座艙整合服務，並將之融入其汽車之中，以提升功能及為駕駛者營造更佳體驗。公司已確定TCL實業控股股份為消費電子產品之領先開發商及製造商，為非常合適之夥伴，共同開發智能電子零部件及系統，以整合至集團旗下汽車及銷售予第三方。公司預料該合資企業將有助進一步推動集團發展，長遠可為集團帶來穩定及可持續增長。