孟晚舟：2024為原生鴻蒙關鍵一年　2025年新征程即將開啟

華為輪值董事長孟晚舟發表以《前行路上，你我皆星辰》為主題的2025新年致詞，指2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙千帆計劃得到眾多行業夥伴積極回應，短短一年時間，就走過其他作業系統10多年發展之路，創造了「鴻蒙速度」。

孟晚舟指，通訊運營商積極擁抱人工智能(AI)應用創新，5G新通話成為熠熠發光的新星。5G新通話是內地運營商的首創，依託全球規模最大、技術最先進的5G/5G-A網絡覆蓋和核心網，運營商在傳統語音通話中疊加了「超清、智能、交互」能力，已經為逾1億用戶帶來新穎的通話體驗。

她提到，三摺疊手機對螢幕有着嚴苛性能要求，華為與夥伴一起，最終打造出業界最大的、剛柔並濟的30微米超薄柔性UTG玻璃，同時實現內外可靠彎折，鑄就柔中帶剛的超凡螢幕特性。華為將30多年積累的科研經驗與創新能力共用給夥伴們，並相信只有開放合作才能共贏，只有高效協同才能進步。

她指，2025年新的征程即將開啟，智能化的浪潮正呼嘯而來，行業舊範式與新範式更替、產業舊格局被新力量重塑，蛻變中孕育着希望。