人幣即期收報7.2988　全年貶值2.8%　連跌3年

2024年最後一個交易日，人民幣兌每美元即期匯率(CNY)今日收報7.2988，較上個交易日4時30分收市價微升4點子。全月計，12月人民幣即期匯率貶值0.9%，連續3個月貶值；全年計則貶值2.83%，連續第3年貶值，而且貶值幅度較2023年的1.98%擴大0.85個百分點。

至於人民幣中間價，在當局全力維穩下，全年貶值1.47%，雖然為連續第3年走貶，但貶值幅度較去年的1.67%收窄0.2個百分點，與即期匯率全年貶幅擴大不同。

此外，離岸人民幣(CNH)目前大跌逾200點子至7.3364，創2023年11月1日以來新低。

市場人士指，2024年最後一個交易日，美元仍在兩年高位徘徊，各方對美國候任總統特朗普可能很快加徵關稅的預期未減，人民幣反彈動力明顯不足；不過從中間價看，監管似乎也無意放開對7.3關口的防守，預計在特朗普出招之前，人民幣繼續持穩。

興業研究最新月度展望認為，春節前人民幣有望保持穩定、平穩過年。如果1月20日特朗普正式就任當即宣布對中國加徵10%關稅，壓力可能在春節後釋放；若然未有提及，人民幣可能階段性利空出盡，隨美匯指數回落而反彈。