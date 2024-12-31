中金：恒指樂觀或見24000點　重點關注3類行業

中金發表「港股的2024與2025」報告，指2024年在連續4年低迷後實現正收益，展望2025年，認為高槓桿、利率和匯率「現實約束」與政策「應激式」回應下，「增量刺激會有，但過高期待並不現實」，除非外部壓力加大。因此增長和盈利雖有兜底，但幅度有限，市場仍未完全擺脫震盪格局，在低迷的左側逐漸布局，在亢奮的右側適度獲利轉向結構。

中金預期2025年盈利增長約2至3%，加上估值和風險溢價修復充分，恒指空間有限，對應恒指約在22,000點；樂觀情形下，盈利料增6至7%，或推動指數上行10至15%，恒指料在24,000點左右，惟需更大財政刺激才能實現，如外部衝擊下市場出現大幅波動，反而提供更好買點，不僅因估值便宜，也因政策對沖機會更大。

中金指出，明年貨幣政策適度寬鬆是共識，分歧來自減息降準空間多少，預期5年期貸款市場報價利率(LPR)將再減40至60點子，至3厘至3.2厘，料有助解決居民及企業投資回報率和融資成本倒掛問題，但融資成本下行空間受限。

外部因素方面，特朗普將就任美國總統，市場預期在關稅政策上可能會給內地經濟和市場帶來更大擾動。不過，在美國對華關稅衝擊程度、內地如何應對方面，市場存在分歧。中金認為，如果關稅採取漸進方式，如初始關稅為30至40%，即在當前19%水平上，額外增加10至20%，赤字率需抬升約0.5至0.7%進行對沖，基本符合預期且影響可控，市場反應可能更多類似於2019年第3輪關稅後，雖有擾動，但維持區間震盪。相反，如果加徵60%關稅，由於市場定價不充分且實際影響會非線性變大，市場可能面臨較大擾動。

配置方面，建議重點關注3類行業：一是行業自身供給和政策環境充分出清的板塊，如果還有邊際需求改善效果會更好，互聯網等部分消費服務、家電、紡服、電子；二是政策支持方向，如以舊換新下的家電、汽車，以及自主科技領域的電腦、半導體等產業趨勢；三是穩定回報，如國企高分紅。建議關注港股中淨現金相對市值佔比高的股份，這類股份中有一定折讓。