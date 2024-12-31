CFETS調整貨幣籃子權重　美元歐元權重降　納入澳門元

中國外匯交易中心(CFETS)公布，為進一步增強CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子代表性，調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子的權重，主要幣種權重都被下調。新版指數自2025年1月1日起生效。

另外，由於交易中心自今年1月2日起新增人民幣對澳門元掛牌交易，新版指數的CFETS貨幣籃子納入澳門元，由此CFETS指數籃子貨幣從24個變成25個。

公告提到，CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重，是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，現版指數採用的是2022年度貿易數據。為進一步增強指數代表性，新版指數採用2023年度貿易數據作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。

此次調整後，CFETS貨幣籃子中，美元權重由0.19460下調至0.18903，歐元權重從0.18079下調至0.17902，日圓權重從0.08963下調至0.08584。

公告又稱，國際清算銀行(BIS)自2023年1月以來未調整BIS貨幣籃子及權重，交易中心繼續保持BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。此外，國際貨幣基金組織(IMF)自2022年8月以來未調整SDR貨幣籃子及權重，交易中心繼續保持SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。