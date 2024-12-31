恒指公司年度總結　2024年邊個版塊表現最佳？

恒指公司公布2024年港股年度總結，恒指於今年首季錄得年內低點，出現反彈並升至逾兩年半的高點，其後回落；其中上升期間正值多個因素的出現，包括內地推出支持政策，以及美國聯儲局減息。

於2024年，恒指上升17.7%，恒生中國企業指數及恒生科技指數則分別錄得26.4%及18.7%的升幅。內地上市和跨市場指數方面，恒生香港交易所滬深港通中國企業指數及恒生A股通300指數分別上升23.7%及14.3%。

在恒生綜合指數中，大型股上升18%，領先中型股(升11%)及小型股(跌0.1%)。在恒生綜合指數的行業指數中，資訊科技業表現最佳，上升43.3%，醫療保健業則是表現最差的行業，錄得20.1%跌幅。

恒指低碳指數上升19.1%，恒指升幅則為17.7%。至於A股ESG指數方面，恒生A股可持續發展企業指數、恒生A股通ESG 50指數和恒生A股通300 ESG指數分別上升20.9%、20.2%及19.2%，領先恒生A股通300指數的14.3%升幅。

主題指數方面，恒生港股通銀行保險指數(升29.2%)及恒生滬深港通中國新基建指數(升27.5%)分別是「香港上市」及「內地上市和跨市場」當中表現最佳的指數。