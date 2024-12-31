中港基金互認安排　投資基金公會：冀完全撤銷比例限制

完善內地與香港基金互認安排2025年起實施，包括將銷售比例限制50%放𡪨至80%。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明坦言，今年有個別基金公司因觸及50%上限而要暫停銷售，放寬後將避免此問題，惟業界仍然期望能完全撤銷比例限制。

她解釋，整體安排能解決業界面對的痛點，相信放寬基金銷售佔比後，銷售潛力會大幅提升。由於內地基金市場規模遠大於香港，而且已上架的產品經過嚴格挑選，將來無必要再設置銷售比例限制。

她又透露，已收到過去完全無興趣參與基金互認的公司查詢，有意重新審視參與有關計劃或成立基金，因本港基金在內地可募集以倍計的資金，大大提升基金銷售的潛力。

其他完善措施包括適當放鬆香港互認基金投資管理職能的轉授權限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構；以及為未來更多常規類型產品納入香港互認基金範圍預留空間。

黃王慈明認為，目前大中華區的產品供應充裕，新措施將促進產品多元化。由於國際基金公司的團隊通常有詳細分工，以當地投資團隊負責當地產品，以捕捉市場的投資機會，轉授權限制導致目前大約40多隻在內地銷售的互認基金產品，主要是來自香港、大中華或亞洲的基金，相信限制放寬後，有利基金公司的成本效益，及增加產品種類。

她預期，日後將有更多環球或非亞洲類產品進入市場，例如環球基金，有助增加內地資金南下配置的誘因，並進一步推動市場發展。