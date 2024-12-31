【險企接手】內媒：新華人壽旗下已接管最少7間萬達商場

內媒引述天眼查數據顯示，12月26日銀川金鳳區萬達廣場置業發生工商變更，原股東大連萬達商業管理集團股份退出，新增股東坤華(天津)股權投資合夥企業，成為公司控股股東。

資料顯示，坤華(天津)由新華人壽保險股份和中金資本運營持有，持股比例分別為99.9%和0.1%。銀川金鳳區萬達廣場置業註冊成立於2009年12月10日，公司註冊資本為1億元。

據坤華(天津)對外投資情況顯示，目前新華保險已接手7座萬達廣場。大連萬達未有回應內媒查詢。

值得留意的是，北京萬達廣場實業持有北京萬達廣場B座和C座，而萬達集團的總部就位於萬達廣場B座，新華保險目前就是該項目的持有者。

事實上，除了新華保險之外，還有其他保險公司接手萬達廣場。公開資料顯示，陽光保險、大家保險和橫琴人壽曾先後接手多個萬達廣場。其中包括：陽光保險已接手了上海金山萬達廣場、廣州蘿崗萬達廣場、合肥萬達廣場、太倉萬達廣場、湖州萬達廣場、東莞厚街萬達廣場；大家保險接手了上海松江萬達廣場、西寧萬達廣場、台山萬達廣場；和橫琴人壽共同投資了上海周浦萬達廣場計劃。