太古城兩房則王838萬沽出　喜漾極低層戶呎價僅1.28萬

二手樓價回落，即使以往成交價曾逾千萬的鰂魚涌太古城兩房則王，近期做價大跌，最新成交價僅約838萬元已有交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊素娟表示，鰂魚涌太古城漢宮閣中高層B室，實用面積約580方呎，兩房則王，享園景，以838萬元成交，呎價約14,448元，新買家為用家，原業主則於1998年9月以235萬元購入。

●中原簡英譓稱，西半山高雲臺高層A室，實用面積約763方呎，套三房間隔，原先叫價1,330萬元，現以1,250萬元沽出，呎價約16,383元，新買家為同區用家。

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九龍區

●美聯黎志榮指，鑽石山居屋龍蟠苑C座高層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望山景，於1個半月前於已補價自由市場叫價550萬元，近期調低至500萬元，獲區內客洽詢，打算先收租，日後再給予兒子自住，以480萬元承接，呎價約11,268元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣喜漾極低層單位，實用面積約408方呎，一房間隔，叫價約550萬元放售，即日獲同區客洽購，議價後減價約25萬元，以約525萬元易手，呎價約12,868元，新買家為首置客，睇樓1次即購入單位。

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新界區

●中原關偉豪指，將軍澳新都城2期7座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望街景，最新以486萬元成交，呎價約13,388元，原業主於2009年8月以198萬元購入，持貨約15年帳面賺288萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山12月暫錄約75宗二手買賣，按月跌約兩成多，海栢花園4座高層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，議價後以580萬元易手，呎價約14,078元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享山景，放盤約兩年半，叫價800萬元，減112萬元，以688萬元獲買家承接，減幅約14%，呎價約13,490元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田12月暫錄約71宗二手買賣，按月跌逾30%，大圍居屋美城苑C座中層18室，實用面積約381方呎，兩房間隔，未補第二市場叫價約200萬元，議價後以198萬元獲承接，呎價約5,197元。

●中原伍錦基表示，沙田第一城2024年共錄約245宗買賣，按年增約11.4%，平均實用呎價按年升約3.9%，屋苑最49座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以405萬元沽出，呎價約13,322元，原業主持貨約6年帳面蝕讓55萬元。

●世紀21奇豐李嘉指，沙田富豪花園豪華閣中層D室，實用面積約670方呎，三房間隔，望河景，放盤約8個月，叫價630萬元，減22萬元，以608萬元成交，呎價約9,075元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角逸瓏灣1期高座16座中層A室，實用面積約1,424方呎，套四房及工人套房間隔，叫價約2,380萬元，議價後以2,128萬元沽，呎價約14,944元，新買家為外區客，原業主持貨約10年，帳面獲利187萬元。

●美聯馮根明表示，元朗Grand YOHO第3座高層B室，實用面積約632方呎，三房間隔，放盤約10個月，最初叫價958萬元，新買家為區內首置客，睇樓兩次，議價後以838萬元承接，呎價約13,259元，原業主持貨約兩2年，帳面蝕約312萬元。

●中原陳逸承指，洪水橋金閣豪園7座頂層連天台單位，實用面積約925方呎，套三房連儲物套房間隔，連約468方呎天台，連一個車位，叫價920萬元，放盤約半年，以820萬元易手，累減100萬元或11%，呎價約8,865元，較主要銀行估價略低約1至2%。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑G座低層4室，實用面積約510方呎，兩房間隔，區內客白居二中籤者，把握機會趕及購買證到期前入市，獲減價7萬元，未補價第二市場以323萬元購入上址作自住，呎價約6,333元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋悅湖山莊12座中層H室，實用面積592呎，三房間隔，區內客睇好該區前景，加上屋苑鄰近家人住所方便照應，2023年9月於已補價自由市場叫價500萬元，累減22萬元，以478萬元成交，呎價約8,074元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心1座中層E室，實用面積約597方呎，三房兩廁設計，區內客表示熟悉區內環境，見單位有裝修，減價20萬元，獲買家以488萬元購入自用，呎價約8,174元，原業主於2017年以約490萬元購入，帳面虧損約2萬元。

●中原鍾宏遠指，屯門12月錄約115宗二手買賣，按月回落約14%，大興花園2期5座低層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，附連租約至2026年，每月租金1.2萬元，早前叫價370萬元，不設睇樓，議價後以350萬元沽出，呎價約7,543元，新買家為投資客。

●中原余仲平表示，荃灣荃威花園B座高層8室，實用面積約555方呎，兩房間隔，景致開揚，叫價395萬元，減價29萬元後，以366萬元成交，呎價約6,594元，新買家為區內上車客。

●美聯莫子淦稱，荃灣柏傲灣1B座高層D室，實用面積約488方呎，放盤約半年，一直用作長線投資，最初叫價900萬元，同區業主分支家庭各區睇樓1年，議價後以825萬元承接，呎價約16,906元。

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