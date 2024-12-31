12月新盤成交逾680宗 九龍區豪宅項目元旦搶閘登場
2024年12月31日 21:54
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2024年最後一天，新盤市場錄得約13宗成交，全月成交量逾680宗，按月下跌三成。另外，九龍區有豪宅項目搶先於元旦日登場，預計將會公布命名及銷售部署。
●元朗洪水橋滙都第四季售出280伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都，周二(31日)增添1宗成交，合計於第四季共售出280伙，總成交金額約13億元，交投表現突出。集團執行董事關堡林表示，最新售出的單位為第5座1樓A02室，實用面積318方呎，屬一房間隔，成交價325.15萬元，呎價約10,225元。項目全年總銷售單位達502伙，套現23億元。
●信置兩個現樓盤2024年吸金逾90億
信和置業(00083)旗下兩個市區現樓項目年內銷情理想，何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS於售出59伙，套現逾40億元，當中45伙成交價逾6,000萬元，全盤累售100伙，總套現逾87億元。同時，與其他發展商合作的西南九龍維港滙，於今年亦售出263伙，套現逾51億元，當中245伙成交價逾1,000萬。
●啟德跑道區柏蔚森累售513伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列項目，推出冬日優惠約兩周售出11伙，於除夕(31日)再錄成交，年內累沽513伙，套現近35億元，為啟德跑道區今年銷量最高的新盤。項目是日售出的單位為第3座10樓C室，實用面積392方呎，廳房同向享開揚海景，成交價706.7萬元，呎價約18,028元。
●九龍延坪道豪宅即將登場
世茂集團(00813)發展的九龍延坪道9號豪宅項目，將於元旦(1日)舉行命名儀式及新聞發布會。資料顯示，項目第1期提供332伙，早於2022年1月獲批出預售。發展商早年曾透露，分層單位的部分，提供的戶型涵蓋兩房至四房戶型。
●屯門掃管笏凱和山單日沽兩伙三房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(31日)售出兩伙三房單位，總成交金額共1,417.6萬元。該盤自本月中減價重啟銷售後，至今已沽出117伙。是日最新售出的單位包括3座16樓A室，實用面積為691方呎，成交價719.7萬元，呎價約10,415元。
●內地客斥約1,730萬購Blue Coast II三房
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，於除夕(31日)錄得三房單位成交，為第5座中層B室，實用面積781方呎，成交價約1,730萬元，呎價約22,000元。據悉，買家為內地家長客，來港觀看煙花音樂匯演，順道購入物業，以便女兒將來赴港升學時居住，及長遠作投資。
●何文田譽林兩房售974萬元
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，周二(31日)以974萬元售出9樓C室，實用面積494方呎，兩房間隔，呎價約19,717元。
●鴨脷洲弦岸單日錄兩宗交易告吹
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周二(31日)出現兩宗一房單位交易告吹，共涉1,269.3萬元。包括15樓A室，實用面積317方呎，屬一房間隔，原於12月19日以643.5萬元獲承接，呎價約20,300元。另一伙為9樓A室，同為實用面積317方呎的一房單位，同日以625.8萬元售出，呎價約19,741元。市傳兩伙原本由同一組買家購入。