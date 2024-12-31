美股道指升103點　標指全年漲幅逾兩成

2024年最後一個交易日，美股3大指數於早段個別發展，道指升103點，報42,677點；標指升9點，報5,916點；納指持平，報19,486點。儘管最近幾周美股有所調整，但全年計標指仍有望錄得逾兩成以上的升幅，為連續兩年上漲。

展望2025年，由於美國經濟前景仍然充滿不明朗因素，市場對後市的看法普遍仍是審慎樂觀。新一屆特朗普政府的減稅主張、放寬金融監管等措施，或會為股市帶來額外的上行動力，但潛在關稅與貿易戰的影響仍然是一大問號。

高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)發表對2025年經濟前景的預測，預計2025年美國經濟增長可達2.4%，高於市場普遍預期的2%，主要得益於強勁的消費者支出、穩健的居民實際收入增長，以及健康的商業投資趨勢。不過，這並非代表沒有下行風險，特別是貿易緊張局勢回歸，可能引發外國的關稅報復並增加不確定性，從而抑制投資。

哈哲思又預計，美國通脹將持續下降，直到2025年底接近聯儲局2%的通脹目標，其中核心個人消費開支(PCE)物價指數通脹扣除關稅效應預計會降至2.1%；如果包含關稅，通脹可能略微升至2.4%。