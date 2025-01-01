東方日報B1：恒指2024年彈3012點 7載最勁
2025年01月01日 00:05
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港股周二以升市告別2024年。（中新社）
港股2024年最後一個交易日勉強守住兩萬點收市，全年計反彈3,012點或17.67%，一洗2020至2023年連跌4年的屈辱史，論點數或百分比均為2017年後最強。然而，港股史上最大單日點數跌幅也發生在去年，而且是上季，市場對內地經濟轉趨觀望，加上美國聯儲局減息預期降溫，以特朗普為首的對華鷹派又即將執政，港股上季回吐1,073點或5.08%，扭轉兩季升勢，專家對短期後市仍審慎。
港股周二只有半日市，恒生指數低開38點後，已觸及全日低位20,003點，其後曾倒升138點，可惜內地股市偏軟，收市升幅僅餘18點或0.09%，收報20,059點。國企指數收報7,289點，升9點或0.13%，全年反彈26.37%；科技指數跌32點或0.72%，收報4,468點，全年漲幅18.7%，反而跑輸含有舊經濟股的恒指和國指，可能要歸咎於醜聞不絕的百度集團(09888)累挫28.8%，該股也是表現尾九的藍籌。
中央9月24日以來不斷展示提振中國經濟的決心，港股過去3個月亦守得住當天收市水平(19,000點)，資金亦願以大型科技股來捕捉中資股估值修復，如攜程集團(09961)和美團(03690)全年分別累飆94.5%及85.2%，位列藍籌亞軍和季軍，騰訊控股(00700)亦累升42%。
然而，22隻全年挫20%或以上的藍籌，不少涉及內地和香港消費股，如包尾全年累計下挫48.8%的百威亞太(01876)，以及收租股恒隆地產(00101)、領展房產基金(00823)和九龍倉置業(01997)。
事實上，20強藍籌近半是央企或內銀，如中國聯通(00762)和中國海洋石油(00883)各漲50.8%及47.1%，可見隨着內地息口不斷向下，資金買高息股求穩陣的一面，正如加派息的長江基建(01038)、持續回購的滙豐控股(00005)亦躋身藍籌20強。
海通國際亦指，港股企業全年回購逾2,500億元股份，遠大於之前的年份，南向資金超過60%都是投放在銀行和電訊股。
提到「北水」，港股通周二再錄淨買入64.41億元，「北水」連續9個交易日一共淨流入564.37億元，全年淨流入較2023年飆1.48倍至7,927.79億元，港股通佔主板成交的比率升6.4個百分點至34.58%，單計下半年更高達36.33%。扣除港股通的主板成交額去年亦上升約15%，增幅度雖不及「北水」，但似乎也說明資金對港股的興趣有所恢復，下半年比上半年增加近34%。
現時15家中外券商對恒指2025年預測的中位數約為21,750點。中金坦言，港股上升空間有限，基本預測僅22,000點，因「估值和風險溢價修復充分」，經濟增長和盈利增長有限。資深股評人陳炳強亦稱，現時入市值博率有限，阻力在21,000點。