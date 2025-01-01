東方日報B1：恒指2024年彈3012點　7載最勁

港股2024年最後一個交易日勉強守住兩萬點收市，全年計反彈3,012點或17.67%，一洗2020至2023年連跌4年的屈辱史，論點數或百分比均為2017年後最強。然而，港股史上最大單日點數跌幅也發生在去年，而且是上季，市場對內地經濟轉趨觀望，加上美國聯儲局減息預期降溫，以特朗普為首的對華鷹派又即將執政，港股上季回吐1,073點或5.08%，扭轉兩季升勢，專家對短期後市仍審慎。

海通國際亦指，港股企業全年回購逾2,500億元股份，遠大於之前的年份，南向資金超過60%都是投放在銀行和電訊股。

提到「北水」，港股通周二再錄淨買入64.41億元，「北水」連續9個交易日一共淨流入564.37億元，全年淨流入較2023年飆1.48倍至7,927.79億元，港股通佔主板成交的比率升6.4個百分點至34.58%，單計下半年更高達36.33%。扣除港股通的主板成交額去年亦上升約15%，增幅度雖不及「北水」，但似乎也說明資金對港股的興趣有所恢復，下半年比上半年增加近34%。

現時15家中外券商對恒指2025年預測的中位數約為21,750點。中金坦言，港股上升空間有限，基本預測僅22,000點，因「估值和風險溢價修復充分」，經濟增長和盈利增長有限。資深股評人陳炳強亦稱，現時入市值博率有限，阻力在21,000點。