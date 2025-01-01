【東方日報產評】全球經濟滿挑戰　中港築好護城牆

2024年終結，香港局勢回復穩定，但經濟景氣卻未盡人意，多個行業尚未能脫困局，更令人擔心的是，美國狂人總統特朗普將會重返白宮展開4年新任期，中美大鬥法勢必再升級，預示外部形勢嚴峻。進入2025年，所謂「先安內而後攘外」，中港最需要做的是設法刺激內部需求，並擁抱創新，將新經濟元素與資本市場有更好的結合，實現「做旺個場」與「做大個餅」兩大要求！

回顧過去一年，中港經濟上半年呆滯，下半年才在內地推出救市措施下止跌回穩。只是刻下兩地房地產都尚在調整，不利財富效應，中國資產估值仍處偏低水平，要有力提振經濟，中央須持續推出新刺激措施，這方面，市場對2025年首季的政策消息有所期待。

事實上，得清楚認識到，單靠喊政策口號，並無法讓人溫飽，兩地市場要改變積弱形象，得從改善回報方面下工夫。中央既已協助地方政府疏導債務壓力，春節前，得敦促地方政府發放財政資源，讓錢真正落到居民手中，才有條件談消費，好過年，才有信心。房地產方面，房企債務重組與消化庫存還需時，也得重新啟動上游投資，鼓勵有財政實力的發展商重新投地，加快推動項目發展，讓整個產業鏈重新激活資金流動性，帶動百業復甦，並創造職位，以確保春節後的就業市場活躍，才能讓居民對前景建立信心。

中港兩地股市，乃景氣好壞的一個重大指標。資本市場活躍，能撬動增值效應，不但有利企業融資，化解債務問題，也能刺激財富效應，強化市場信心，並為新經濟尤其是在在需財的創科產業提供資金，以確保維持經濟競爭力。參考美股近幾年的大牛市，不斷更新的科技主題，是吸引源源不絕資金流入支持美元資產的重要原因。中港得藉着兩地互聯互通打好基礎，用好內地經濟活水，增強香港金融動能，透過積極經營好中國主題，更好地展示中國資產價值，支持香港資本市場持續活躍，吸引更多海外資金參與，將市場做大做強。

要知道，這幾年中美博弈，中國經濟基本上保持穩定發展；美元強勢下，人民幣匯率能基本保持在區間上落，這些成績都有助增強外界對持有人民幣資產的信心。特朗普2.0下，美霸行徑將走極端，全球都會更積極主動應付國際貿易收縮的壓力，對美元以外的多元投資需求會保持旺盛。這對於全球第二大經濟體的中國，有危有機，關鍵是要努力經營好「美國以外首選貿易夥伴及投資市場」的形象，為全球資本提供可靠的出路。

港股在2024年成功結束4年霉運，靠的是內地救市概念。展望2025年，圍繞中美博弈與全球經貿仍充滿不確定性，得有心理準備迎來不平坦的一年。香港老本已不多，期望港府能善用好背靠祖國的優勢，以實際行動配合國策力拚經濟，藉着說好「中國故事」，做好各項「生財」工作，確保資本市場持續有活水流入，才有條件在「特旋風」吹襲全球下，有抗逆的本錢！