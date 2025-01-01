投資推廣署：新一年招商引資要提質增效　冀拓新興市場

踏入新一年，投資推廣署署長劉凱旋預告該署今年兩大目標，首先是「招商引資要提質增效」，其次是「要深耕傳統區域，開拓新興市場」，認為「要先看得遠，才能走得遠」，並寄語社會各界只要同心合力，本港定能更勝從前，「在國際舞台上變得更耀眼奪目」。

她於社交平台發文指，在增加引進企業數目的同時，更着重企業為香港帶來的經濟效益，包括投資金額、聘用人員數目。鼓勵企業在香港的業務做得更多、更廣，除了銷售、服務以外，就研究開發、財資管理、採購貿易供應鏈、地區管理總部，投推署會採取交叉銷售手法對企業介紹在香港設立的好處，並協助落實。

她提到，西歐、美洲、北亞為香港境外母公司的「傳統來源地」，惟這些地區目前經濟運作面臨一些特別情況，有環境不確定性的挑戰，令香港有新舊動能轉換的壓力。

不過，新的行業，亦有助香港加快培育有優勢的新產業，尤其是文化創意、科創行業，同時能為香港擴大發展容量作出投資。她又指，同時間需投放更多資源在一帶一路沿線，特別是東盟、東歐地區，推廣香港現有的優勢產業，如金融、貿易和高增值服務業，鼓吹該地企業加強自身的競爭力，尋求新的突破、發展新的增長點、開拓新的市場，以實現更高、更穩健、更可持續的增長。