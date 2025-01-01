新地15大商場除夕元旦生意及人流有雙位數升幅

新地執行董事馮秀炎表示，今年聖誕節檔期慶祝氣氛濃厚，業界均把握機遇為顧客提供各式娛樂及優惠，加上政府安排除夕倒數煙花，又通宵開放關口，令旅客留港消遣玩樂，對零售及餐飲業支持顯著。

她指出，集團旗下15大商場舉辦多場跨年慶祝活動、高額消費回贈、及年終大抽獎等多重消費優惠，帶動商場人流；除夕日連元旦日假期兩天(12月31日至1月1日)，期間商場以餐飲、節日相關零售等行業最為暢旺，特色餐廳的除夕訂位一早爆滿，各類適合送禮的精品商戶亦受節日氣氛帶動而旺場。此外，蛇年農曆年初一於1月底，接近聖誕及除夕，料節日消費情緒可保持至農曆新年，為零售業帶來另一波機遇。

15大商場包括上述項目外，還有柴灣新翠商場、上水新都廣場、南區置富南區廣場、香港仔利港商場、元朗開心廣場、青衣翠怡商場與美景商場、新葵興廣場、筲箕灣形薈及西九龍本舍。