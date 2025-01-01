九龍灣恩浩國際中心複式寫字樓虧蝕逾3成放售

本港商廈市場持續低迷，九龍東商貿區有複式寫字樓劈至蝕讓價放售。中原(工商舖)工商部莊梓榮表示，獲業主委託代理推售九龍灣恩浩國際中心21樓A室及22樓A室意向價約5,400萬港元，較2015年買入價已屬蝕賣價，連同相關使費，放盤價虧損幅度達約32%。

他續稱，上述複式寫字樓單位面積分別約4,509方呎及2,283方呎，合計約6,792方呎，意向呎價約7,951元。物業於2015年以7,290萬元買入，連同相關費用，總成本接近8,000萬元。以此計算，今次意向價低近2,600萬元。業主自2022年已於市場放售，當時叫價約1.07億元，是次因應市場變化而決定放售，較之前劈價近5成。

莊指出，物業一直由業主自用，將以交吉形式出售，買家可即買即用，另可配售兩個私家車車位，意向價每個約150萬元。單位內籠簇新，以工業風設計搭配玻璃幕牆，配合24小時冷氣系統，適合各行各業。該單位為全幢唯一已入則複式單位，其樓底特高，達4.15米，業主花費逾500萬元裝修，包括約150萬元入則內置樓梯連接兩層。