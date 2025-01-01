高鑫零售逾78%股份被售予Paragon Shine　作價103.6億

交割後，Paragon Shine將作出強制性現金要約，其中，全額預付結算替代方案的每股要約股份價格為1.38元，較高鑫12月最後交易日收市價2.48元折讓約44.35%；並向購股權持有人提出適切要約，以注銷所有尚未行使購股權，行使價為每股1.54港元。

倘Paragon Shine於強制收購有效期內收購不少於90%的要約股份及不少於90%的獨立股份，擬有權行使的強制收購權，將高鑫零售私有化。

完成交易後，Paragon Shine擬支持高鑫現有主要業務，並繼續與公司管理團隊密切合作，並無計劃對集團僱員留聘作出任何重大變動，且預計不會大幅重新部署集團的固定資產，將對集團的資產、公司架構、資本化、營運、物業、政策及管理進行策略性檢討，以確定於該等要約完成後是否適當及適宜進行任何變動，以優化集團的活動及發展。

由阿里提名入董事局的非執行董事韓鎏及秦躍紅，擬不遲於指定日期辭任董事會職務。Paragon Shine擬提名新董事加入董事會。透過與DCP Capital合作，高鑫將有機會受益於對方的深厚行業知識及強大營運資源，進一步提升其在瞬息萬變的零售行業中的競爭地位。