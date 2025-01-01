元旦日新盤交投轉熱 單日錄近20宗成交
2025年01月01日 21:30
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新盤市場於元旦日交投活躍，單日錄得近20宗成交。石硤尾豪宅項目搶先於2025年首日公布命名，同日北角豪宅盤預告短期內上樓書，勢爭做今年頭炮新盤。
●啟德天璽•海四房成交價3,906萬
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(1日)通過招標售出第3座22樓B室，實用面積1,089方呎，屬四房一套連私人電梯大堂間隔，成交價3,906.8萬元，呎價約35,875元。上述為該盤周內第3宗成交，合共套現逾1億元。
●石硤尾延坪道Beacon Peak登場
世茂集團(00813)發展的石硤尾延坪道9號豪宅項目第1期，周三(1日)公布命名為Beacon Peak，計劃月內以招標形式推售，搶閘成為2025年頭炮項目。發展商指，項目已屆現樓，短期內會上載樓書，並啟動銷售部署，計劃率先以招標形式推售逾千呎分層大單位，呎價有望挑戰九龍區豪宅的新高。
●北角皇都預計短期內上樓書
新世界發展（00017）旗下住宅項目北角皇都，周三(1日)公布物業網站已開通。發展商指，項目示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，預料將短期內上載樓書。皇都為舊皇都戲院項目住宅部分，提供388個單位，提供的戶型包括適合投資收租的一房及兩房，而三房及四房單位則大部分享有維港海景，並計畫以招標形式推出。
●慈母斥資逾千萬購黃竹坑站Blue Coast II贈女兒
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周三(1日)早上售出兩房單位，實用面積474方呎，成交價約1,000萬元，呎價約21,000元。據悉，買家為一位母親，購入單位供女兒新婚後居住，今早搶先到售樓處購入物業。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目兩房供應不多，計劃短期内加價約5%。
●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，元旦(1日)連錄兩宗成交，總成交金額共1,342萬元。項目的第3座15樓J室，為實用面積441方呎的兩房單位，成交價767.8萬元，呎價約17,410元。另一伙售出單位為第3座22樓H室，屬一房間隔，成交價574.2萬元，以實用面積324方呎計，呎價約17,722元。
●西南九龍維港滙III特色戶2,700萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周三(1日)售出第1A座1樓A室特色戶，實用面積925方呎，外連83方呎平台，採三房套房連工人套間隔，另有私家電梯大堂，成交價2,700萬元，呎價約29,189元。
●元朗站The YOHO Hub II三房呎售約13,895元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周三(1日)以2,463.16萬元售出兩伙單位，包括第6座18樓H室，實用面積905方呎，三房連儲物室間隔，以1,257.52萬元成交，呎價約13,895元。
●啟德海灣第1期上調9伙單位折扣率
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周三(1日)修訂部分價單，上調9個單位的折扣率至最高32.5%。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目踏入2025年即時錄得成交，單位為第2B座20樓G室，實用面積432方呎，屬兩房間隔，成交價746萬元，呎價約17,269元。
●屯門掃管笏凱和山連環沽出5伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，元旦(1日)連沽5伙，涵蓋兩伙一房，兩伙兩房及一伙三房，套現逾2,560萬元。最新售出的單位包括第3座5樓A室，實用面積為691方呎，屬三房一套單位，成交價653.6萬元，呎價約9,459元。
●元朗洪水橋滙都元旦日錄3宗承接
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，於元旦(1日)錄得3宗成交，共涉逾1,308萬元。包括第5座11樓A10室，實用面積338方呎，一房間隔，獲買家以357.3萬元承接，呎價約10,571元。集團執行董事關堡林表示，另一伙成交來自第6座8樓A03室，實用面積535方呎，屬三房間隔，成交價595.59萬元，呎價約11,133元。