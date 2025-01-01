元旦日新盤交投轉熱　單日錄近20宗成交

新盤市場於元旦日交投活躍，單日錄得近20宗成交。石硤尾豪宅項目搶先於2025年首日公布命名，同日北角豪宅盤預告短期內上樓書，勢爭做今年頭炮新盤。

●啟德天璽•海四房成交價3,906萬

●石硤尾延坪道Beacon Peak登場

●北角皇都預計短期內上樓書

新世界發展（00017）旗下住宅項目北角皇都，周三(1日)公布物業網站已開通。發展商指，項目示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，預料將短期內上載樓書。皇都為舊皇都戲院項目住宅部分，提供388個單位，提供的戶型包括適合投資收租的一房及兩房，而三房及四房單位則大部分享有維港海景，並計畫以招標形式推出。

●慈母斥資逾千萬購黃竹坑站Blue Coast II贈女兒

●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，元旦(1日)連錄兩宗成交，總成交金額共1,342萬元。項目的第3座15樓J室，為實用面積441方呎的兩房單位，成交價767.8萬元，呎價約17,410元。另一伙售出單位為第3座22樓H室，屬一房間隔，成交價574.2萬元，以實用面積324方呎計，呎價約17,722元。

●西南九龍維港滙III特色戶2,700萬沽

●元朗站The YOHO Hub II三房呎售約13,895元

●啟德海灣第1期上調9伙單位折扣率

●屯門掃管笏凱和山連環沽出5伙

●元朗洪水橋滙都元旦日錄3宗承接