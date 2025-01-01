昇悅居三房戶呎價低於1.5萬　買9年僅升29萬元

二手樓價持續在低位徘徊，長沙灣昇悅居單位做價低迷，有兩房單位買入逾9年，都只升值約29萬元，呎價低於1.5萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳偉豪表示，大坑光明臺1座頂層連天台特色戶，實用面積約765方呎，單位近期叫價約1,500萬元，獲外區用家議價後，以約1,438萬元易手，呎價約18,797元。物業逾15年升值約44%。

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九龍區

●美聯張曉盈指，長沙灣昇悅居6座高層B室三房戶，實用面積約607方呎，買家鍾情單位景觀開揚，價錢符合預算，故以約886萬元購人，呎價約14,596元。單位購入逾9年只升值約29萬元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣星匯居1座中層B室，實用面積約505方呎，屬兩房間隔，以700萬元放盤即日獲同區首置客以650萬元承接，呎價約12,871元，原業主帳賺約231.5萬元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩透露，沙田第一城48座中層A室，實用面積284方呎，兩房設計，座向東北望園景，放盤兩個月累減22萬元，以416萬元成交，呎價約14,648元。單位逾10年升值81萬元或約24%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣18座中層D室兩房單位，實用面積約496方呎，叫價約680萬元，議價後以665萬元易手，呎價約13,407元。原業主持貨約10年轉手帳面獲利約145萬元。