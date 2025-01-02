鄧聲興：美元資產料續獲市場青睞

2024年全球延續複雜及不確定形勢，連同內地多次超預期政策等，令資本市場多變。恒指歷經連續4年下跌後錄得反彈，2024年升近18%，收復2023年「失地」，年內平均日成交額按年增加逾25%至超過1,320億元，終有所回升。

美政策左右全球經濟

展望2025年，相信特朗普2.0政策方向、聯儲局息口走勢等全球政治經濟環境仍令市場存在諸多不確定性。一方面現時特朗普曾顯示以關稅制裁的國家已逾美國進口的八成，而其實際的執行情況及談判中的變數仍未可知，或對來年通脹、全球經濟走勢及國際貿易發展等影響重大。

另一方面，通脹在多國錄得反彈，除歐元區外各大經濟體均未達其物價指數政策目標，未來各央行的動向仍值得留意。

此外，中國通縮風險或有加劇、近期較弱的經濟數據及美對華加徵關稅等，或將綜合推動中國積極應對。綜合去年底各重要經濟會議上的系列積極政策信號，料明年宏觀政策的前瞻應對性及對經濟的引導提振可望提升，可憧憬更多政策空間推動經濟、股市及樓市等復甦。

看好高息股及中特股

板塊方面，看好港股高息股及「中特股」概念防守性吸引，內地政策面對消費、內需及創新產業支持信號亦明顯，科技板塊、人工智能(AI)及半導體等仍具高增 長性，國產替代趨勢依然顯著，中游製造業或有供給面改革投資機會。

此外，現時美國面對近7%的財政壓力，料新政府或考慮進一步減稅，但財政赤字仍非小數，並或將直接影響聯儲局貨幣政策，對未來利率走勢及資金成本等帶來變數。但若親近金融市場的貝森特上任美國財長，料對市場有益。總體若能減少監管、強美元、降低赤字及改善美政府財政狀況等，料美元資產仍可獲得市場青睞。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)